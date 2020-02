Analistas elogian la estrategia del Gobierno y pronostican una mayor aceptación del canje

La semana pasada el Gobierno recibió un golpe del mercado a la hora de negociar un canje del bono Dual (AF20) por $105.000 millones. Ante el inminente vencimiento de este instrumento emitido durante el gobierno de Mauricio Macri por el ex secretario de Finanzas Luis Caputo en 2018, el Ministerio de Hacienda ofreció un canje voluntario por cuatro nuevos instrumentos que se podían combinar, pero que sólo logró una aceptación del 10%, ante un recorte significativo que no fue ponderado por la mayoría de los tenedores.

En ese marco, la cartera que conduce Martín Guzmán anunció una licitación de tres bonos en pesos con vencimiento en 2021 que generó una expectativa positiva entre analistas. Esta vez no se trata de un canje por el AF20. Tampoco la suscripción es por adhesión, sino que es con indicación de precio.

“Es probable que al Gobierno le vaya mejor que en el intento de canje. Como se trata de una licitación abierta, podrían ingresar entidades públicas y otros organismos oficiales facilitando el rollover”, afirmó Nery Persichini, economista de GM Capital.

“Los precios mínimos fijados por el gobierno implican licitar bonos a valores superiores a los de mercado. Por caso, el bono CER+1% (TX21), se negocia a $88 cada $100 a valor nominal en el mercado secundario, mientras que la subasta el precio mínimo es $98”, explicó. En ese sentido, consideró que esta menor percepción de riesgo de crédito y de reperfilamiento forzoso hizo que el precio del AF20D (en dólares MEP) revirtiera una caída intradiaria de 4% y alcanzará una mejora cercana al 3% contra el cierre previo.

Buenas perspectivas

Para el operador Christian Buteler, los instrumentos ofrecidos son alternativas necesarias para que el inversor pueda elegir cómo quiere manejarse. “Me parece un avance con respecto al canje, que tuvo un resultado muy malo”, señaló. Añadió que el problema no estaba en los instrumentos que ofreció Hacienda sino en la relación del canje. “Los tenedores del bono tenían que perder un porcentaje alto del capital para poder entrar”, manifestó.

“Ahora hacer simplemente una licitación viene a corregir el error y eleva las chances de alcanzar la meta de pagar el AF20”, remarcó Buteler, al tiempo que consideró que “el Gobierno está demostrando la voluntad de hacerse de los pesos para cumplir con sus obligaciones”

“Da tranquilidad al mercado. Espero que tenga una adhesión mucho más fuerte que el canje. Creo que van a estar bastante cerca del objetivo que buscan”, insistió.

Martín Vauthier, director de la consultora Eco Go, dijo que a diferencia de la operación anterior, ahora se trata de una licitación y no un canje. “De esta manera el Gobierno lo que hace es habilitar un abanico más amplio de inversores que pueden ingresar a la licitación. No solo los que tienen AF20. En este caso, el precio que surja va a ser el precio de mercado y que deberá convalidar el Ministerio de Economía”, analizó.

Finalmente y en línea con sus colegas, concluyó que “esta operación resulta más atractiva y se habilita una mayor cantidad de pesos a entrar en la licitación”.

La licitación

De acuerdo con el comunicado de Economía emitido este viernes, la licitación será hoy, con recepción de ofertas entre las 10 y las 15 y los instrumentos serán los siguientes, todos con vencimiento al 2021: Bonos del Tesoro Nacional en pesos ajustados por CER 1%, Bonos del Tesoro Nacional en pesos Badlar privada más 100 puntos básicos y Bonos del Tesoro Nacional vinculados al dólar más 4 por ciento.

La licitación se realizará por indicación de precio, que deberá ser igual o superior al precio mínimo anunciado para cada uno de los bonos. En el caso de los ajustados por CER, el precio mínimo será de $980,67 por cada $1.000. En el caso de los que rinden Badlar más 100 puntos básicos, el valor mínimo será de $991,03 por cada $1.000; y en el último, el piso será de USD 1.000,88 por cada USD 1.000.



