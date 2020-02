El presidente, Alberto Fernández, destacó la figura de Martín Miguel de Güemes

Luego de que el gobierno de Salta oficializará su pedido para incluir al General Martín Miguel de Güemes en los billetes de $200, el presidente Alberto Ferández, destacó su figura durante una entrevista radial por FM Continental

“Güemes fue un caudillo extraordinario”, dijo Fernández. El presidente manifestó que siente respeto por los animales que habitan el país , pero también existen muchos argentinos para homenajear: “Más allá del respeto que tengo por cada animalito que habita en el país, un billete circula de mano en mano y nos representa. Es un elemento valioso. En ese lugar tenemos tantos argentinos que homenajear, que no puedo creer que los hayan sacado”. Dijo también que en su despacho tiene un cuadro del General Martín Miguel de Güemes.

Sostuvo que durante la gestión de Macri muchos fueron sacados: “Llegué al despacho y no había el retrato de un solo prócer y ese despacho se construyó con lo que esa gente hizo y me pareció mal. Un país que saca a San Martín para poner una ballena está mal. Algo está mal entre nosotros”, manifestó.