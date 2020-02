Alberto Fernández destacó la gesta del general Güemes

“Güemes fue un caudillo extraordinario”, afirmó el presidente Alberto Fernández en una entrevista radial en Buenos Aires. Detalló que tiene un cuadro del general salteño en su despacho. Justamente esa imagen se vio cuando Fernández recibió el martes al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El cuadro del general Martín Miguel de Güemes en el despacho presidencial.

El Presidente destacó la figura de Martín Miguel de Güemes luego de que el gobernador Gustavo Sáenz oficializara el pedido para que incluir al héroe en la impresión de los nuevos billetes.

Crítica

“Más allá del respeto que tengo por cada animalito que habita en el país, un billete circula de mano en mano y nos representa. Es un elemento valioso. En ese lugar tenemos tantos argentinos que homenajear que no puedo creer que los hayan sacado”, cuestionó Fernández.

Tras contar que tiene el retrato de Güemes en la Casa Rosada, el Presidente contó: “Llegué al despacho y no había el retrato de un solo prócer y ese despacho se construyó con lo que esa gente hizo y me pareció mal. Un país que saca a San Martín para poner una ballena está mal. Algo está mal entre nosotros”, manifestó.

Pedido formal

El gobernador Sáenz, en su pedido de inclusión de la imagen del General Güemes en la moneda de curso legal, indicó la importancia de homenajear al héroe gaucho en vista de que el 17 de junio de 2021 se cumplirán doscientos años de su fallecimiento.

Asimismo, destacó que acceder a la petición “coadyuvaría a difundir la gesta de Güemes, que ha sido declarado héroe nacional por conducto de la Ley 26.125 y por su similar 27.258, se estableció al día 17 de junio, día de su deceso, feriado nacional”.

Antecedente

Por último, el gobernador recordó que, con motivo de conmemorarse el 179° aniversario del fallecimiento del General, el Banco Central de la República Argentina homenajeó al General con una moneda con características similares a la que se encontraba en curso y una moneda de oro “brilliantuncirculated” que se presentaron en estuches de cartulina con una breve biografía del héroe.

Instituto Nacional, tema pendiente

En octubre del año pasado se presentó un proyecto de ley para la creación del Instituto Nacional Güemesiano.

La iniciativa había sido expuesta por la Comisión Provincial del Bicentenario y el entonces diputado nacional Pablo Kosiner, con el objetivo de difundir la lucha de los gauchos de Güemes y la participación del pueblo salteño en la independencia nacional.

Es uno de los puntos pendientes en el Congreso para este año.

En 2016 se estableció feriado nacional al 17 de junio y en 2006 Güemes fue considerado héroe nacional.

“Es un proyecto de todos, que busca la reparación histórica de un prócer como lo fue Güemes, quien estuvo a la altura de los grandes héroes pero con condimentos especiales, porque tuvo el gran reconocimiento de su pueblo”, había argumentado Kosiner en la presentación de la iniciativa del Instituto Nacional Güemesiano.

En el proyecto tuvieron participación el Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña del Ejército Argentino, Senda Gloriosa de la Patria, Guardia Bajo las Estrellas, y el Museo de la Gesta Güemesiana y Gaucha de San Lorenzo.

A ellos se sumaron el Instituto San Felipe y Santiago de Investigaciones Históricas, las universidades Católica de y Nacional de Salta, y el Museo del Regimiento de Caballería General de Güemes.

Este año el Gobierno nacional decidió mover el feriado por la muerte del general Güemes al lunes 15 de junio. No obstante, en Salta habrá dos días no laborales ya que se mantendrá vigente la ley provincial que fija como feriado al 17 de junio.

El próximo año, además, se realizará la conmemoración por el bicentenario del fallecimiento del máximo héroe salteño.