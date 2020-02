Emergencia: la comuna recibió críticas por pedir ayuda vecinal

La concejal Rodas asume que está “fuera de lugar” realizar campañas solidarias.Sostiene que Nación giró suficientes recurso spara no poner en apuros a los vecinos.

El municipio de Tartagal, en el contexto de la emergencia sociosanitaria que se vive en el norte de la provincia, sumada a las intensas lluvias que produjeron anegamientos y evacuados, promocionó durante toda la semana una serie de eventos con el objeto de juntar agua mineral, alimentos no perecederos, ropa y cuanto elemento pueda ser de utilidad a los damnificados de los barrios periféricos y del Chaco salteño.

El viernes 14 la Juventud Radical y el propio municipio convocaron a una "movida solidaria" en beneficio de las comunidades ubicadas a la vera de la ruta 86 en la que piden a los que asistan todo tipo de ayuda. La Dirección de Asuntos de la Mujer y la Diversidad, por su parte, lanzó una colecta de agua que será destinada a las comunidades originarias ubicadas sobre ruta 86 que se realizará en plaza Italia donde los vecinos podrán acercar todo tipo de donaciones. Otra de las convocatorias que realiza la Unión Cívica Radical solicita ayuda para "muchas familias afectadas por el temporal en Tartagal. Podés colaborar con ropa, calzado, alimentos no perecederos, en San Martín 110, frente a la plaza".

La UCR también hizo lo propio con el fin de ayudar.

Elba Rodas, concejal de Tartagal y exsecretaria de Desarrollo Humano municipal, precisó que "la Provincia recibió una partida de 124 millones de pesos de la Nación para la adquisición de módulos alimentarios reforzados y 20 millones de pesos más para la emergencia crítica. Si bien la Provincia tiene asignadas partidas presupuestarias para los módulos focalizados que se entregan cada 30 días, ahora llegaron esos más de 140 millones de manera que hay muchos recursos más disponibles para los tres departamentos San Martín, Orán y Rivadavia. A eso hay que sumarle la partida municipal de asistencia crítica con la que pueden comprar zapatillas, agua mineral, pañales y todo lo que se necesita en situación de emergencia. Para acelerar los tiempos y atentos a la criticidad de la situación, las compras se pueden hacer en compra directa".

Rodas consideró que "el municipio no necesita hacer este tipo de campañas; que lo haga un particular, una iglesia o una fundación es una cosa pero no el municipio que dispone de recursos suficientes para salir en auxilio de los más vulnerables. Pero más aún que sea un partido político como la UCR el que le pide a los vecinos de Tartagal, está fuera de lugar".

Rodas recordó que "el domingo pasado hacían el pedido para que la gente fuera a donar a la plaza pero pedían que donen fiambres. Pedir ese tipo de comestibles es no tener idea de la situación de crisis sociosanitaria que atraviesa la zona. Cualquier madre por más humilde que sea sabe que a los bebés, que son los que más sufren el tema de la desnutrición, no se les da mortadela o salchichón como alimento. El municipio tiene recursos disponibles para lo que la gente necesita y cuentan con un gabinete de profesionales que indican dónde están las familias que requieren asistencia urgente", consideró.