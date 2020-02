Rossi: “El Ejército se va a quedar en la zona hasta que sea necesario”

El ministro de Defensa de la Nación estuvo en Salta para supervisar las tareas del Ejército, que está distribuyendo agua potable en el norte de la provincia. En diálogo con El Tribuno, describió cómo encontró la situación.

¿Cómo vio la situación en el norte?

¦Estamos ante una situación muy difícil, más aún en esta época del año, en tiempos estivales, donde el escenario se vuelve más dramático. Sin embargo, el presidente Alberto Fernández me dio el visto bueno para venir a realizar una visita a nuestros sol­dados, y debemos decir que el Ejército está realizando una tarea maravillosa. Fue la primera agencia estatal que llegó, que aguantó y que ahora estamos llegando con las demásagencias para una solución integral.

¿Cuál es el rol del Ejército en la zona?

El Ejército trajo el acceso al agua, que es lo fundamental, lo necesario y seguiremos estando hasta que se mejore la situación. ¦Después deberemos buscar soluciones más definitivas.

Nosotros, desde Nación, sí tenemos una capacidad de per­foración de pozos, pero eso dependerá además de lo que diga el Gobierno de la Provincia de Salta.

¿Hasta cuándo se van a quedar las fuerzas en el territorio?

Se van a quedar hasta que sea necesario, pero claramente vamos a estar un buen tiempo. Por otro lado, me pone contento el hecho de que hay un respeto y una valoración de la población wichi y toba de la presencia del Ejército en el lugar. Lo vi en el trato con los oficiales y suboficiales hoy. Me pa­ rece que encontraron un nivel de empatía y comunicación que es importante en estos casos. Hay un fuerte reconocimiento, muy grande, de la pobla­ción a la labor del Ejército en ese lugar.

¿Lo sorprendió el nivel de pobreza en la zona?

Yo nací en el norte de la provincia de Santa Fe, así que ver un rancho de adobe no fue una cosa nueva. No diría que me sorprendió. Sí me parece, y eso lo charlé con el goberna­dor (Gustavo) Sáenz, que estamos muy preocupados y ocu­pados en darle una solución integral a un problema que viene de larga data. Me parece que hoy estamos atacando una emergencia y que a partir de que resolvamos eso vamos a tener que traer

una política de Estado que vaya a dar soluciones definitivas. El Gobierno del presidente Fernández ha definido que “Argentina contra el hambre” es su primera política y tiene que ver con terminar con estos bolsones de exclusión que tanto nos golpean y tanto daño hacen a una sociedad en democracia, que quiere progresar y salir adelante.

¿En ese informe al presidente, si bien no le corresponde, hará mención a la parte de salud?

Seguramente que la totalidad de la agencias nacionales ya están en contacto con el Gobierno de la Provincia. Yo sé que Desarrollo Social y Salud de la Nación están llevando alimentos correspondientes a la tarjeta Alimentar y que Salud también está presente. Yo le comenté ayer al Presidente sobre mi viaje. Me dijo que les transmita a los salteños que el Gobierno nacional va a estar acá hasta que se resuelvan ca­da uno de los problemas.

Las comunidades originarias de Misión Chaqueña y Carboncito solicitaron audiencia o la presencia del presidente Fernández...

Se lo transmitiré al Presidente y se verá cuando el presi­dente pueda estar. Él trata de estar en todos lados con toda la actividad que tiene. Seguramente lo tendrá en cuenta.