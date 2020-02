Andrada: “Cuando me lastimé pensé que me había roto”

Esteban Andrada, guardavallas de Boca Juniors que este domingo volverá a la titularidad, relató hoy que cuando sufrió un fuerte esguince en una de sus rodillas durante la pretemporada supuso que se ‘había roto‘.

“Cuando me lastimé pensé que me había roto, porque no podía mover la rodilla”, reveló el arquero, que podría recuperar su lugar en el partido del domingo a las 21.50 ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

El ex arquero de Lanús y Arsenal se lastimó la rodilla derecha en enero pasado, mientras el conjunto del DT Miguel Angel Russo realizaba la pretemporada y se aprestaba a viajar a San Juan para disputar un amistoso ante Universitario de Lima (2-0).

Andrada sufrió un esguince grado 1 de su rodilla derecha. “Ya en el proceso de recuperación sabía que eran tres o cuatro semanas. Por suerte, ya estoy apto”, puntualizó el arquero, en conferencia de prensa en el Centro de Entrenamiento, en Ezeiza.

“Estoy ansioso por volver. Intentaremos sacar un buen resultado en una cancha chica, en donde seguramente habrá mucho calor”, indicó.

Durante los encuentros oficiales en los que estuvo ausente ante Independiente, Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán, Andrada contempló y elogió las labores de su reemplazante, Marcos Díaz.

“Marcos (Díaz) apoya desde afuera cuando me toca estar a mí o viceversa. Estamos todos en el mismo barco y por el mismo objetivo”, consideró.

En relación a la recta final de esta Superliga, Andrada evaluó que “Boca necesita ganar los cuatro (partidos) que quedan para tener chances. Obviamente, el puntero (River) debería perder puntos”, sostuvo.