Vecinos de Las Magdalenas piden pavimentación

Vecinos del barrio Las Magdalenas, cercano a Grand Bourg, en la zona oeste de la capital salteña, se manifestaron molestos por el mal estado de las calles y pidieron pavimentación. Es que en las esquinas se formaron grandes pozos con barro, agua estancada y malezas alrededor.

"Esto nos preocupa mucho. Es un problema permanente. Hay mosquitos por todas partes. Con las lluvias recurrentes se acumula más agua y el tema del dengue es lo que nos aflige. La esquina de nuestra cuadra, en la que se formó el pozo, es un caldo de cultivo ideal para el mosquito, un foco infeccioso. Es importante erradicarlo", expresó Carlos Vélez, un vecino que reside sobre la calle 6 de Julio (ex calle 1)

El barrio Las Magdalenas, conformado por viviendas dúplex, se inauguró el año pasado. Los últimos dúplex se terminaron a fines de diciembre y aún hay viviendas en construcción.

Los residentes del lugar contaron que, tras las lluvias, la situación se complica. "Sale un olor nauseabundo porque es puro barro todo y se ve cualquier clase de insectos o alimañas. Las malezas crecen por todos los costados. El agua estancada es cada vez más", sostuvieron.

La calle 6 de Julio abarca unas cuatro cuadras, de las cuales solo la primera y la última han sido asfaltadas. Las que abarcan las numeraciones a partir del 100 y del 200 quedaron pendientes.

"Han asfaltado hasta la esquina y la cuadra de atrás, pero queremos que pavimenten la nuestra así se termina este problema. Somos los únicos que quedamos en el medio, colgados, sin asfalto. Consultamos en un montón de lugares los motivos de esto pero nadie nos da una respuesta", explicó Sandra, de Las Magdalenas.

Carolina, otra vecina, expresó: "Es una odisea transitar por la esquina. No se puede, uno tiene que ir por el medio de la calle prácticamente si quiere pasar, porque esta todo lleno de barro y yuyos".

Consultas

Los residentes contaron que plantearon su situación ante la Municipalidad. "Nos dijeron que en este momento no hay presupuesto para asfaltar la calle. Nosotros veríamos cómo podríamos arreglar con los vecinos para hacerlo. Como sea queremos llegar a poder asfaltar esto. Ya tenemos el cordón cuneta. Necesitamos el pavimento porque no podemos vivir en estas condiciones. Una vez que lo tengamos se acaba el problema" finalizó Carlos Vélez.

Los vecinos indicaron que, fuera de la problemática de la falta de pavimento, la iluminación es apropiada y que se sienten seguros.

"De noche hay luz. Es un lugar seguro. La Policía patrulla permanentemente. A eso lo valoramos. Solo necesitamos el pavimento", sostuvieron.

Quejas por lotes cubiertos de malezas

Los residentes del barrio Las Magdalenas también expresaron su preocupación porque hay algunos lotes con viviendas en construcción, por lo que en las veredas hay restos de arena, cemento y materiales.

A eso se suma que otros terrenos desocupados están cubiertos de malezas, que llegan casi a los dos metros de altura, restos de poda y bolsas de residuos. Por este motivo solicitan a los titulares que mantengan limpias sus propiedades.

“Hay obras que se están terminando. En un par de meses imaginamos que estarán listas y que sus dueños limpiarán y sacarán la basura. Nosotros, por ejemplo, tenemos un terreno al lado al que no le hacen mantenimiento. Ni hablar en la otra cuadra. Nadie se ocupa de cuidarlos. También hay terrenos fiscales en los que se va a construir una plaza pero por ahora no hay novedades de cuándo empezarán”, expresó Carlos Vélez.

“Hay propietarios que cerraron todo pero se olvidaron de venir a ver el estado de su propiedad”, agregó.

En tanto, Carolina, madre de tres niños pequeños, pide celeridad en la construcción de la plaza del barrio.

“Yo tengo mis niños y hace un poco más de dos meses que nos mudamos aquí. Me gustaría que al menos se empiece el desmalezado del terreno fiscal en el que se construirá la plaza, para que los chicos puedan ir a jugar porque no tienen ningún espacio recreativo y en vacaciones se aburren”, sostuvo.

Agregó que: “Sería bueno que también los dueños de ciertas propiedades vengan a desmalezarlas, porque hay varias con yuyos y proliferan toda clase de bichos”.

La zona de Grand Bourg, donde se encuentra el barrio Las Magdalenas, a tan solo dos cuadras del Centro Cívico donde funciona la Casa de Gobierno, ha crecido bastante en urbanización y también en el aspecto comercial, ya que diversos locales se ubicaron allí desde quioscos, pizzerías y carnicerías hasta lavaderos y otros negocios.

“Antes todo este espacio era verde. Se fue poblando y se sigue poblando cada vez más. Si bien es un lugar tranquilo y seguro, tenemos el problema de que nos falta el pavimento, que desmalecen algunos lotes desocupados y un espacio que sirva para esparcimiento de los chicos”, finalizó Carolina, la joven madre de tres niños.