Macri visitó a un niño con cáncer terminal que había pedido conocer al exmandatario

El ex presidente Mauricio Macri visitó esta mañana a un nene de 4 años que padece cáncer terminal que había pedido a sus padres conocer al ex primer mandatario de la Nación.

El dirigente del PRO se acercó al Hospital Pedro Elizalde (ex Casa Cuna) a pedido de la familia del niño y de Adriana, la cantante y animadora infantil que gestionó la visita del ex presidente.

Fuentes cercanas a Macri confirmaron a NA que el ex presidente concurrió al lugar a pedido de la familia del niño y de la animadora infantil.

El entorno del ex mandatario señaló que el pequeño se llama Romeo, tiene 4 años y se encuentra bajo cuidados paliativos y que, al recibir la visita de la animadora Adriana, sus padres se animaron a pedirle ayuda para contactar a Macri.

Además, Macri recorrió el hospital porteño y charló con algunos de los médicos allí presentes y reforzó así la idea de un eventual regreso a la arena política.