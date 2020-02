"La ambulancia no tenía freno, ellos son dueños de nuestras vidas"

Raquel evita las miradas y camina detrás de su esposo, con los ojos rojos se mantiene en silencio. Esa quietud dura hasta que explota en llanto, también casi inaudible, al ver la foto de su hija en la nota que El Tribuno publicó. El 10 de diciembre, Belén Barbieri murió junto a su novio criollo, Milton Corbalán, al impactar la moto en la que circulaban con una ambulancia del hospital de Santa Victoria Este. Pero lo que se podría leer como un accidente más de los que suceden diariamente, para la comunidad Emanuel (ex Misión La Paz) es una muestra "cara" de la indiferencia con la que viven; una indiferencia contra la que aseguran haberse manifestado. Reclamos que no son escuchados hasta que una muerte sucede y además logra llegar a los medios de comunicación.

Muertes de vecinos por desnutrición, tener que dejar su comunidad en el 2018 por las inundaciones y alzar su casa "más lejos del río". Los Barbieri no leen las tragedias por los diarios, ellos las viven. Pero perder otra hija (tenían 8 hijos y ahora les quedaron 6), les despertó una furia. Aseguran no temer "hacer justicia por mano propia".

El hospital de Santa Victoria Este solo atiende urgencias, incluso estuvo cerrado tras un enfrentamiento con la familia Barbieri. Ahora ya opera con noramlidad, aseguran.

El secretario de Salud, Antonio de los Ríos, aseguró: "Fue dramático, no podíamos hacer lo que debíamos porque Barbieri irrumpió con mucha agresividad en el hospital, golpeó al personal, a la doctora (Marcela) Quispe y a una enfermera".

"Mentira", lanza Raquel para volver a guardar silencio. Aseguran que De los Ríos no estuvo en ese momento. Mostraron un video en el que se ve a Raquel forcejeando con policías. "Quería sacar a Quispe del hospital", contó Gervasio, su esposo.

Los Barbieri no quieren a Quispe en el hospital porque la responsabilizan de la muerte de su hija por no haberlos escuchado. La denuncia de indiferencia alcanza a "más arriba", una ignorancia que ante la muerte se transforma en parches de los que aseguran estar cansados.

"La ambulancia que los mató no tenía bien las luces, tenía una sola y eso lo sabíamos todos, tampoco tenía freno. Todos sabemos que esa ambulancia no daba para más. La ambulancia era prestada, de la comunidad de Santa María. Responsabilizamos al Ministerio de Salud porque venimos luchando hace muchísimo tiempo para que cambien las cosas en el hospital. No hay medicamentos, que los enfermeros, que los médicos, que las ambulancias, los baños no funcionan, las mucamas le gritan a los pacientes. El accidente se podría haber evitado si los vehículos estaban en condiciones", advirtió Gervasio. Estas demandas habrían sido transmitidas a Quispe, quién aseguran que tampoco los escuchó.

Además del estado de la ambulancia y el hospital, se suma otra denuncia grave que aseguran que también era reclamada ante las autoridades: que los choferes manejaban las ambulancias alcoholizados. Un agente sanitario renunció a su cargo de responsable del Parque Automotor del Area Operativa VIII de Salud por el estado de ebriedad en que llegaban los choferes. "En algunas oportunidades, los enfermeros en derivaciones se tuvieron que bajar de la ambulancia porque el chofer ingería bebidas alcohólicas", advertía la renuncia que elevó a sus superiores tres meses antes del accidente que se cobró la vida de Belén y Milton. Gervasio asegura que al momento del accidente, el chofer Carlos Romero viajaba alcoholizado. Era, asevera, otra de las irregularidades "comunes" de las que eran todos testigos. "La policía no llegaba y llamó a su hijo. Lo llevaron al hospital donde él trabaja, al de Santa Victoria, y le pusieron suero, allí el alcohol que tenía en sangre se borró", advirtió el delegado del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indigenas).

Por estas diferentes irregularidades, la familia pide que renuncie Quispe, quién, señalan, los amenazó: "Nos dijo con el dedo apuntando: "Ustedes los Barbieri en cualquier momento van a ser derivados a los hospitales donde yo voy a estar'. Ella lo único que sabe hacer es matar", resaltó.

La familia no pide solo la renuncia de Quispe como trabajadora de la salud, sino también de autoridades del entonces poder ejecutivo por faltar a su trabajo como funcionarios públicos a pesar de haber sido advertidos, como el del exsecretario de salud Francisco (Paco) Marinaro. "Cuando nos manifestábamos llegaba a la zona en horarios nocturnos, hablaba con los gerentes y se volvía para tratarnos de mentirosos. También el doctor Nicanor, porque cuando vino después de la tragedia, siendo director de zona norte, dijo que no sabía nada sobre la problemática en la zona, ahora sigue ocupando ese cargo", resaltó molesto Gervasio.

Sobre la urgencia en la zona por seis niños muertos por desnutrición, el delegado del INAI, advirtió que "hay muy poco personal". Al igual que la exministra de Asuntos Indigenas, indicó que los agentes sanitarios no dan a basto. "Con un kilo de leche al chico no le vas a poder levantar el ánimo, no alcanza. Eso es lo que dan. Necesitamos más alimento, más ambulancias y más agentes sanitarios", solicitó.

Graves acusaciones

El delegado del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas realizó otra grave denuncia. Indicó que los choferes de la ambulancia del hospital Santa Victoria Este manejan alcoholizados, pero también los enfermeros del nosocomio trabajarían en esas condiciones. “Los enfermeros trabajan en estado de ebriedad, abusan de los acompañantes de los pacientes, para que vamos a esconderlo (SIC)”, lanzó como en confesión espontánea. “No sé por qué hacen eso. Yo trabajé en el hospital, yo los vi. Hay mujeres que acompañan a un familiar mucho tiempo en el hospital y vuelven a su casa embarazadas”, aseveró Gervasio Barbieri, de la comunidad Emanuel.