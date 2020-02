San Antonio disfrutó de su propio carnaval 

Villa San Antonio está de fiesta y disfrutó de su propio carnaval en el estadio Martearena. El equipo de Raúl Olarte cumplió con su propósito y se quedó con tres puntos fundamentales, al vencer a Gimnasia y Tiro por 2 a 1, en el único partido adelantado correspondiente a la cuarta fecha del Regional Amateur.

La villa se quedó con un triunfo vital que lo metió de nuevo en la conversación por clasificar a la próxima fase del torneo, con el plus de haberle sacado el invicto al único líder de la zona 5.

Gimnasia, en su peor presentación, arrancó dando ventajas defensivas, el déficit más grande que tuvo. A los 2’ Julián López, delantero de San Antonio, aprovechó un tiro de esquina y el desconcierto de la última línea millonaria para romper el cero de cabeza y poner a su equipo en ventaja.

El albo no se desesperó y de a poco se fue adueñando de las acciones hasta lograr la igualdad (11’) por medio de Juan Pablo Pereyra, quien habilitado por Tomás Nallim, doblegó a Juan Cruz Mulieri.

Encontrar la igualdad no hizo que el equipo que conduce Sergio Maza creciera, si bien tuvo mayor posesión de pelota e intentó jugar, careció de eficacia en la definición.

En el complemento Gimnasia trató de imponer su juego y en un momento lo logró, con paciencia y una buena circulación de balón estuvo muy cerca de ponerse en ventaja, pero una vez más la falta de precisión en los últimos metros se lo impidió.

Cuando parecía que el albo tenía el partido controlado, San Antonio respondió y todo cambio a los 22’: un centro de Emanuel Cáceres que bajó Enzo Alvarado, habilitó a Oscar Domínguez, autor del 2 a 1.

El ex Juventud Antoniana hizo valer su experiencia, ingresó sin marcas por el medio y marcó con total y tranquilidad el segundo para la villa.

Baldazo de agua fría para Gimnasia, que volvió a pagar muy caro los desacoples defensivos.

Como era de esperar, San Antonio retrocedió unos metros, resguardó el resultado con mucha gente e intentó ampliar la ventaja de contragolpe.

El albo no encontró los caminos, los nervios le jugaron en contra y le fue imposible romper la muralla defensiva que plantó el local.

Gimnasia y Tiro, que pese a la derrota se mantiene en la punta, dejó una preocupante imagen, no estuvo a la altura de las exigencias y deberá mejorar si pretende luchar por el ascenso, un objetivo que por ahora está muy lejos de alcanzar.

Lo cierto es que San Antonio celebró su propio carnaval en el Martearena, hizo lo que debía, ganó, quedó momentáneamente en segundo lugar y continúa en la lucha por meterse en la siguiente fase.

El resultado:

S. ANTONIO 2 GIMNASIA 1

J. Mulieri F. Abraham

E. Alvarado M. Macoritto

N. Calvo A. Herrera

F. Delgado E. Buruchaga

J. Sulca T. Nallím

J. Gómez G. Marocco

J. Pichotti F. Aguierre

O. Domínguez R. Villarreal

E. Cáceres J. Cartello

L. Villa L. Herrera

J. López J.P. Pereyra

DT: R. Olarte DT: S. Maza

Goles, PT: 2’ J. López (SA), 11’ J.P. Pereyra (GyT). ST: 22’ O. Domínguez (SA). Cambios, ST: 10’ I. Chaves por Aguierre (GyT), 15’ G. López por López (SA), 30’ M. López por Cartello (GyT), 34’ F. Sánchez por Gómez (SA), G. Ortiz por Villa (SA) y F. Cruz por Pereyra (GyT).

Jornada: 4ª fecha - Zona 5

Estadio: Martearena

Árbitro: Federico Benítes