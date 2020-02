Messi al desnudo: elogió a Lautaro Martínez, Simeone, habló de todo, y más

En medio de los escándalos que rodean al Barcelona en las últimas semanas, el medio catalán Mundo Deportivo compartió una entrevista de casi 40 minutos con el capitán del equipo Lionel Messi, en la que habló de todo: la extraña salida de Ernesto Valverde y las informaciones acerca del escándalo por las difamaciones contra el plantel.

Una seguidilla de desafortunados episodios que se sumaron al irregular presente futbolístico hicieron que se plantara el rumor de la posible salida de la Pulga, rumores de los que también se hizo eco.

Sobre su posible salida del Barcelona aseguró: “Yo ya dije muchas veces que mi idea es quedarme, y mientras el club y la gente sigan queriendo eso, por mi parte no va a haber nunca ningún problema. Muchas veces dije también que me gustaría estar y que estemos bien todos, el club, que la gente esté contenta con el equipo que haya, que haya un proyecto ganador y sigamos optando por todos los títulos, como lo hicimos siempre en este club. Esa es mi idea, seguir en este club. Quiero ganar otra Champions, quiero seguir ganando ligas y siempre aspiro a eso”.

Espaldarazo argento

Messi calificó como “jugador espectacular” al actual delantero de Inter (Italia) Lautaro Martínez, quien podría ser compañero suyo en la próxima temporada, y destacó el trabajo de Diego Simeone en Atlético de Madrid.

Ante la pregunta sobre Lautaro Martínez, Messi respondió: “Es espectacular, tiene unas condiciones impresionantes, se le veía que iba a ser un gran jugador, ahora explotó y lo está mostrando. Es muy fuerte, tiene un uno contra uno muy bueno, tiene mucho gol, en el área se pelea con cualquiera, aguanta, se gira, se la rebusca solo. Tiene mucha calidad. Es muy completo”.

Reconoció que le gustaría que el exdelantero de Racing llegue a Barcelona.

“Ojalá pudiesen venir todos y pelearlo todo, y la Champions. Lautaro tiene mucho parecido con Luis (Suárez)”, aseguró.

Por otra parte, Messi aseguró que no le sorprendió el triunfo del Atlético Madrid de Simeone ante Liverpool, para muchos el mejor equipo del mundo del momento.

“La verdad es que no me sorprendió. En duelos de dos partidos es muy fuerte y lo demostró otra vez, que van a competir”, destacó.

La cláusula con el Barça

Y con respecto a la cláusula de rescisión gratuita, insistió que “en realidad siempre tuve la decisión, no solo por esa cláusula. En muchos momentos tuve la posibilidad de salir del club, había muchos clubes interesados que estaban dispuestos a pagar hasta la cláusula, pero en ningún momento se me ocurrió irme y ahora tampoco. Lo vuelvo a repetir. Si el club quiere, no hay problema”.

Al hablar de la salida de Valverde y la llegada de Setién al mando del equipo, resaltó: “Obviamente mal, porque se iba, aparte de un gran entrenador, una grandísima persona. Muchas veces lo dije. Nos marcaron partidos puntuales en los que nosotros fuimos más responsables que él. Pero al final lo más fácil es echar al entrenador que cambiar a todos los jugadores, y los entrenadores ya saben que es así. Después vino la derrota contra el Atlético de Madrid, también, donde teníamos el partido casi controlado, y en cinco minutos quedamos fuera de la Supercopa. Todo eso hizo que terminara la cosa como terminó, y la verdad es que fue una pena”.

Al referirse a Setién, su nuevo técnico, dijo: “Ya lo conocía de haberme enfrentado, de haber hablado alguna vez cuando nos cruzábamos. Es una persona muy cercana, muy habladora, que vive muy pendiente de todos los detalles, que le gusta mucho el fútbol y que continuamente está hablando de esto.”

Las difamaciones

Lío no fue ajeno a la pregunta del millón referida al escándalo de las difamaciones contra el plantel catalán.

“Me agarró un poco de sorpresa, la verdad, porque no estaba acá y justo viajaba. Cuando llegué me enteré un poco de todo. El presidente nos dijo lo mismo que hizo público, lo mismo que dijo en la conferencia de prensa. Cuál era la situación, lo que había pasado, y no puedo decir mucho más. Lo mismo que saben, todo lo que dijo, nos contó a los capitanes en privado”, disparó de forma incómoda.

“La verdad es que yo veo raro que pase una cosa así. Pero decían también que habría pruebas. Habrá que esperar a ver si es verdad o no. Mucho no podemos decir y sí esperar ver qué pasa con todo esto. Yo, la verdad, me pareció un tema raro”, amplió.

“La verdad es que llevamos desde enero hasta ahora con problema tras problema. Lo que necesitamos es tranquilidad y pensar en fútbol, pensar en los partidos e intentar de crecer. Por lo menos aislarnos nosotros, porque si no van a ser meses complicados”, aseguró.

Y finalizó hablando de lo más importante en su vida. “Son muchos años desde entonces y me pasaron muchas cosas en lo deportivo y en lo personal. Estoy casado, con tres hijos. Son muchos años de experiencia en el Barça, y creo que crecí muchísimo en ambas partes.”

“La verdad es que Thiago es el que más se da cuenta pero les encanta el fútbol a los tres. Thiago y Mateo son los que más entienden. Vienen al campo y a los entrenamientos, y eso hace que estén más cerca de mí. (¿Hacen preguntas?) Todo el tiempo. De fútbol y no solo del de acá, de cualquier equipo en general, de partidos. A Thiago le gusta mucho, lo sigue y se informa de todo”.

“Si bien siempre tuve mi familia al lado, fue fundamental empezar a vivir con ella en lo deportivo y en el día a día. En la tranquilidad y saber estar en todos los momentos. Estar feliz y sacarme del mundo del fútbol, que era muy difícil para mí. Fue y es una persona muy importante”, dijo sobre Antonella, su esposa y soporte de toda la familia del crack.