Confirman que habrá nueva planta de agua

Un grupo de vecinos de distintos barrios del pueblo de Río Piedras se reunieron ayer en la plaza principal de la localidad para protestar por problemas de turbiedad y cortes en el servicio de agua que brinda Aguas del Norte.

"Nosotros tomamos el agua que sale del caño porque no contamos con el dinero para comprar mineral todos los días. Por eso mi nenita está enferma con diarrea, cólicos y hasta parásitos, por el agua sucia que consumió", aseguró la vecina, Natalia Larrea.

"Este problema viene desde hace mucho tiempo, pero ahora nos decidimos a hablar y a manifestar nuestra preocupación. Esta es la primera vez que lo hacemos, porque ya no aguantamos esta situación. No podemos utilizar ni consumir el agua ni haciéndola hervir, por la turbiedad que tiene. Hemos encontrado parásitos y renacuajos en el agua", destacó.

Los vecinos exigieron a las autoridades que se hagan las inversiones necesarias para terminar con la problemática. Dijeron que hay muchos que están sin agua y que un camión la distribuye, pero no da abasto con la demanda de todos los que requieren el líquido elemental para todas sus necesidades.

"Yo vivo en un sector del barrio La Tablada, que está sin agua desde septiembre. Un camión, cuando tiene tiempo para llegar a nuestros hogares, nos lleva agua, pero tiene que andar por todo el pueblo. Por ejemplo, el martes y el miércoles no fue y no tuvimos ni una gota. Recién esta mañana (por ayer) nos cargaron los tachos", dijo don Ramón Urdanivia.

Por su parte, la concejala Carmen Juárez destacó: "Estoy apoyando a los vecinos porque todo el pueblo sufre estos inconvenientes por la turbiedad y los cortes de agua. No entiendo por qué no se suma más gente a apoyar esto, porque los niños no pueden consumir lo que sale por el grifo".

"Supuestamente se iba a hacer una obra para solucionar los problemas, pero jamás se ejecutó", destacó la edil.

"Se va a construir la planta"

Por su parte, el intendente de Río Piedras, Gustavo Dantur, dijo que fue una manifestación politizada de un grupo reducido de vecinos. "Hice una denuncia por amenazas y para aclarar que el municipio no se quedó con dinero, como pretenden hacer creer a la población algunos opositores a este gobierno, que no tienen representatividad".

"Río Piedras es un pueblo que sigue creciendo y nosotros venimos haciendo obras para mejorar el servicio de agua, pero cuando el río Piedras crece, arrasa con todo", detalló.

Dantur confirmó que se va a construir una nueva planta potabilizadora. "Hace dos años el Gobierno provincial licitó la obra por alrededor de $11.000.000, pero cuando la empresa adjudicada quiso ingresar al sector el dueño de la finca no lo permitió. Esos fondos jamás llegaron al municipio, porque era una obra de la Provincia", aclaró.

"El año pasado construimos una nueva toma de agua sobre el río Piedras, que dio buenos resultados. Tenemos dos plantas potabilizadoras que no dan abasto por el crecimiento poblacional. También hemos refuncionalizado las instalaciones de las vertientes Las Talas", detalló Dantur, quien dijo que el problema es por la lluvia.