Esperó 12 horas por un turno en el centro de salud

Una vecina del barrio 17 de Octubre, en la zona norte de la ciudad, contó que la semana pasada debió esperar más de 12 horas para conseguir un turno médico para su nieta, que necesitaba el certificado de aptitud física para la escuela.

Al contar esta situación a El Tribuno, la mujer pidió más médicos en el centro de salud N§ 55 y una mejor comunicación para evitar esperas de muchas horas en vano. Consideró que el lugar es muy pequeño para la demanda que tiene.

Desde el Ministerio de Salud Pública aseguraron que destinarán más profesionales de guardia para hacer certificados médicos y recordaron que estos se pueden tramitar desde octubre para el siguiente año lectivo. Advirtieron que el problema en este centro de salud se debería a la renuncia de una pediatra y a que dos profesionales están de licencia por vacaciones. Recordaron que también se puede pedir turnos por teléfono al 148.

Gloria Leaños relató que el miércoles de la semana pasada fue al centro de salud N§ 55 a la 1 para conseguir turnos para el pediatra y para el dentista. Ella tiene a su cargo a dos nietos, de 8 y 9 años de edad.

En la fila para el odontólogo ya había ocho personas, que cubrirían los ocho turnos que se dan por día a quienes van de manera presencial. En la otra fila, para los demás médicos, ella era la cuarta.

Durante toda la madrugada siguió llegando gente. Según dijo, es habitual para los vecinos pasar toda la noche afuera, a la intemperie, para conseguir que los atiendan en el centro de salud. Incluso, a veces hay niños que duermen allí, en el piso.

Según relató, mientras esperan, no pueden ingresar al baño porque, si tocan el timbre, el enfermero de guardia se enoja. Por eso, tienen que ir a la comisaría a usar los sanitarios.

Contó que cuando el enfermero abrió la puerta, a las 6.30, le preguntaron si había pediatra y el dijo que no sabía. A las 7.15, les notificó que no había pediatra ni clínico, que solo irían ginecólogo y nutricionista, porque los otros profesionales estaban de vacaciones.

Falta de información

Leaños lamentó que no hubiera ningún letrero para informar que no había médicos de ciertas especialidades para que la gente no esperara toda la noche en vano. "Siempre es así", manifestó.

La mujer decidió quedarse esperando hasta las 13.30, para conseguir un turno vespertino para su nieta: "A la tarde nos atendieron, pero tuve que estar 12 horas".

Relató que ese día hicieron el reclamo a la directora del centro de salud, quien les habría dicho que estaba prohibido pegar carteles informativos.

Leaños consideró que en esta época, en que todos los colegios piden certificados de aptitud física, tendría que haber más médicos disponibles en los centros de salud.

Recordó que ella fue el 10 de enero para hacer este trámite y, como ya estaban cubiertos los turnos, se fue. "Esta era la tercera vez", contó.

La mujer advirtió que en la salita hay poco espacio: "Es calamitoso ese centro de salud, porque vive lleno".

Respuesta oficial

Desde el Ministerio de Salud Pública manifestaron que el problema que hubo en el centro de salud N§ 55 se debería a la renuncia de la pediatra. Según dijeron, hay carteles que informan sobre esto y sobre otros dos profesionales que están de licencia.

Recordaron a los vecinos que todos los centros de salud otorgan turnos por teléfono a través del 148, aunque estimaron que el problema de este servicio es que brinda turnos muy alejados en el tiempo y la gente quizás se olvida de ir cuando llega la fecha.

La subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, ordenó que pongan médicos de guardia para hacer los certificados médicos y dar solución a la demanda que hay en el servicio.

La funcionaria contó que estos se pueden tramitar desde octubre para el año lectivo siguiente y que son válidos por un año: "Eso es para no colapsar los servicios de salud en esta época".

Dorigato mencionó que una resolución obliga al personal a tomarse las vacaciones de 2018 hasta el 30 de marzo. "Es probable que salga una prórroga hasta julio, por este déficit de profesionales que hay, pero eso se está viendo", señaló la subsecretaria de Medicina Social.