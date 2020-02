Respuesta a jubilados

Stella Maris Cardozo (Capital): Hay preocupación entre los docentes jubilados porque no sabemos de cuanto será nuestra movilidad.

Buen día Stella Maris. En la reciente ley de emergencia la movilidad de la ley 27.426 quedó derogada y por un lapso de 180 días los aumentos serán otorgados por el PEN. Sin embargo no es el caso de los docentes que mantienen su esquema de movilidad con dos aumentos en el año, en marzo y septiembre. Según se acaba de publicar los jubilados docentes recibirán un aumento del 23,29% a pagar desde el 1 de marzo.

La movilidad de los haberes docentes surge de la evolución semestral de un índice que se conoce como Ripdoc (remuneración imponible promedio de los docentes). Este índice se calcula con datos de la declaraciones juradas que procesa la AFIP. Se efectúa un cociente entre la masa de remuneraciones sujetas a aportes de los docentes en actividad y el total de docentes. Es decir que en el cálculo no se consideran los montos no remunerativos, además solo se toma la información que corresponde a jurisdicciones incluidas en el sistema nacional (recuerde que hay provincias, como Buenos Aires, que conservan sus cajas provinciales).

El último incremento recibido por los jubilados docentes fue de 18,85% en el mes de septiembre de 2019. Es decir que si consideramos ambos incrementos tenemos un alza acumulada del 46,5%, lamentablemente aún por debajo de la inflación.

Olga Lozano (Campo Santo): además de mi jubilación ($22.000) recibo la pensión de mi esposo fallecido que llega a la mínima. Tengo preocupación porque no sé cuanto cobraré con el incremento de marzo.

Buen día Olga. Días atrás se conoció el decreto con el incremento que recibirán los jubilados en el mes de marzo. El aumento tiene dos partes: un monto variable de 2,3% más un monto fijo de $1.500. Esto se hará por beneficio y no por beneficiario, dado que hay personas que como Ud. reciben más de un beneficio (jubilación y pensión). En su caso puntual, su jubilación quedará en $24.006 y la pensión por viudez pasará a $15.892. Se trata de un incremento del 10,6% en promedio para ambos beneficios.

Alfredo Ponce (Tartagal): me jubilé como docente pero mi jubilación no llega el 82%, sino casi al 50%. Consulté y me dijeron que quizás sea por los montos no remunerativos que me pagaban. Buen día Alfredo. Efectivamente, por lo que me comenta el problema está vinculado a los montos no remunerativos que componían su remuneración en actividad.

El haber mensual de las jubilaciones docentes equivale al 82% móvil de la remuneración sujeta a aportes del cargo al momento del cese. Lamentablemente la mayoría de los docentes reciben una parte de su sueldo en negro; a veces resulta ser una porción significativa cercana al 50% del total. Para que Anses tome en cuenta para el cálculo del haber esos montos no remunerativos se debe pedir al Ministerio de Educación que blanquee esos ítems no remunerativos, al menos durante 2 años previos al cese.

Deberá solicitar mediante nota a Personal que le blanqueen de manera retroactiva las 24 últimas asignaciones no remunerativas de su sueldo. Así, Educación presentará las declaraciones juradas rectificativas ante la AFIP, y una vez que estén ingresados los aportes ya puede solicitar el reajuste de su jubilación docente en Anses. El organismo deberá reajustarle la jubilación al 82% móvil, con retroactividad al momento de su cese.

Hilda Miranda (Vaqueros): Tengo una pensión de madres de 7 hijos. Quisiera saber si puedo sacar el préstamo de Anses.

Buen día Hilda. Los titulares de pensiones no contributivas como la que Ud. recibe pueden acceder a los préstamos de Anses. Desde fin de año se han reducido las tasas de interés y ante la crisis el Gobierno suspendió los descuentos de cuotas hasta marzo inclusive. Los requisitos para solicitar un nuevo préstamo a Anses para madres de 7 hijos son: residir en el territorio argentino, tener menos de 75 años al saldar la deuda. Tenga en cuenta que la cuota no puede superar el 20% de su prestación. Las tasas de interés son muy convenientes, cercanas al 35% anual.