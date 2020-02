Un nuevo capítulo en la súper definición

Acción, adrenalina y un desenlace apasionante presenta el tramo final de Superliga. River Plate, único líder del torneo, y Boca Juniors, su perseguidor que suma tan solo tres unidades menos, intentarán salir airosos de sus respectivos compromisos correspondiente a la vigesimoprimera fecha.

El River de Marcelo Gallardo afrontará uno de sus exámenes más difíciles, visitará a Estudiantes de La Plata en el nuevo estadio UNO, a partir de las 21.45, sabiendo el resultado entre Boca y Godoy Cruz, que chocarán en La Bombonera desde las 19.40.

De lograr la victoria en el moderno escenario pincharrata, el vigente campeón de la Copa Argentina quedará bien perfilado para la consagración, que podría llegar ante Defensa y Justicia en el Monumental, la fecha siguiente, o en la última frente a Atlético Tucumán, de visitante.

Después de la final de Copa Libertadores insólitamente perdida ante Flamengo y la inmediata coronación de la Copa Argentina, el Muñeco Gallardo se propuso encajar un pleno de triunfos en la Superliga para quitarse el estigma de no haber ganado el torneo local y, de momento, el equipo le respondió a la perfección.

La formación que Gallardo presentará en UNO tendrá un cambio obligado en relación a la última victoria ante Banfield: la vuelta del marcador chileno Paulo Díaz en reemplazo de Lucas Martínez Quarta, afectado por una lesión en el aductor derecho.

El equipo dirigido por Diego Milito ganó en calidad y experiencia con la llegada de Javier Mascherano, Marcos Rojo y Martín Cauteruccio en el último mercado de pases pero todavía está en la búsqueda de un funcionamiento regular.

Francisco Mura ingresará en la defensa justamente por Rojo (desgarrado); Nahuel Estévez reemplazará a Gastón Fernández en mitad de cancha y Mateo Retegui desplazará del ataque a Martín Cauteruccio.

Por otra parte, Boca, que no le da tregua al millonario, enfrentará a un equipo que se ubica en el fondo de las posiciones

El xeneize tiene 39 puntos y es el único escolta de River (42), con una seguidilla de tres victorias consecutivas, sobre Talleres (2-1), Atl. Tucumán (2-0) y Central Córdoba (4-0), sumado a un rendimiento colectivo muy superior en el nuevo ciclo del DT Miguel Angel Russo, en relación al de Gustavo Alfaro.

El técnico de Boca tiene a sus 11 de memoria, pero no podrá repetirlo por la lesión que sufrió Lisandro López, quien se fracturó un dedo del pie y estará un mes sin jugar, aunque su lugar será ocupado por el paraguayo Junior Alonso.