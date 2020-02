Gustavo Klix: “Lo que sucedió en el Anual sirvió para aprender”

La experiencia que le tocó vivir a Juventud Antoniana en el Anual de la temporada pasada fue una dura lección, y la apuesta dirigencial es que no se vuelva a repetir en el torneo Regional Federal Amateur. Y sobre aquella campaña en el certamen liguista, cuando el santo se clasificó como líder absoluto en las posiciones de punta a punta en la primera ronda, todo se diluyó y quedó eliminado en la fase de los play-offs y chau campeonato. “Entre tantas cosas, lo que sucedió en el Anual sirvió para aprender. Durante el año ganamos la primera ronda y en los momentos clave nos caímos”, manifestó el presidente del club santo, Gustavo Klix, muy conforme por la clasificación del equipo a la siguiente fase del torneo Regional Federal Amateur, luego del triunfo del sábado frente a Peñarol.

El directivo del club antoniano, con la confianza a pleno para lo que viene, adelantó: “Cuando hablamos de proceso de ganar, de ascender, toda la confianza se deposita tanto en jugadores como en el cuerpo técnico. De las cosas que pasaron, como los errores, las equivocaciones, nos dejaron mucho aprendizaje. Nos sirvió para afrontar este torneo Regional, con un tiempo para el trabajo con anticipación”

Klix consideró que es un desafío importante. “Tenemos que hacernos cargos de una linda responsabilidad. No lo voy a esconder, Juventud es un grande en el Regional Federal Amateur. Así lo entendieron también los jugadores”, remarcó.

Para Gustavo Klix este es una segunda etapa del proceso. “Entonces nos demanda obligaciones, compromisos, de estar en cada uno de los detalles, sabiendo que el lugar a ocupar es uno solo: el ascenso al torneo Federal A, el principal objetivo, si no todo va a quedar en un simple recuerdo. No ganamos nada aún y falta muchísimo. Falta un camino para recorrer, pero estoy convencido de que cuanto más acertados estemos, el resultado va a ser más favorable”, explicó el dirigente santo.

La lesión de Nazario

El defensor de Juventud Gonzalo Nazario tuvo que dejar la cancha al finalizar el primer tiempo en el partido del viernes por una lesión en una de piernas. El diagnosticó fue que el jugador recibió un taponazo que le produjo un herida, por lo que fue trasladado al hospital San Bernardo