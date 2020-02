Más complicaciones por las lluvias y las inundaciones

A causa de las fuertes lluvias que provocaron anegamientos en el norte provincial recientemente, cuatro escuelas, una de ellas "rancho", padecieron inundaciones.

En la escuela rancho 4.814 de Finca Baule, Mosconi, departamento General San Martín, el agua llegó hasta un pozo de agua y afectó el abastecimiento. "Afortunadamente no es muy profundo así que apenas baje el agua vamos a poder excavar de nuevo para que haya agua potable en la escuelita. Ya estamos moviéndonos para solucionar esto", explicó el referente ministerial de las áreas de Infraestructura de la Provincia, Daniel Tovi.

Otra de las escuelas damnificadas por las intensas lluvias es la ubicada en la Finca La Medialuna, departamento San Martín, a donde se llega cruzando por Bolivia. La inundación afectó un área de servicio del establecimiento y también los sanitarios. "Ya coordinamos acciones con Obras Públicas y vamos a tener que hacer defensas a mano para evitar que siga llegando porque ahí no podemos entrar con máquinas", indicó Tovi.

Además, en la escuela 4.727, también ubicada en San Martín, el agua dificulta el acceso. "Llegó muy cerca, así que el acceso está complicado. Estamos viendo de proveerle algún medio a la gente que necesite llegar a la zona, estamos analizando si puede ser con chalanas y algún otro medio para que la gente se pueda movilizar", dijo Tovi.

Finalmente recalcó: "Quisiera que la gente sepa que estamos haciendo los esfuerzos y que vamos a salir adelante. Lamentablemente las inundaciones han complicado la situación, pero saldremos adelante".

En Metán

Martín Saravia es docente y director de la escuela primaria 4.484, Francisco Nazario Catalán, de la localidad de Talamuyo, en el departamento de Metán, a la que asisten 14 niños.

El establecimiento educativo, pluriaño, tiene dos aulas con capacidad para 20 chicos y sufrió las consecuencias de las lluvias. "Como todos los años se inundó. Lo que ocurre es que hay fincas aledañas que han hecho desages para sacarle agua a la cuneta y después toda el agua esa que viene con los correderos que antes iban por otros lugares sale a la ruta y de ahí viene por la cuneta derecho al pueblo. No es únicamente la escuela la que se inunda sino todo el pueblo. En realidad es un problema del relieve del terreno también", relató Saravia.

Añadió que, por suerte, el nivel del agua bajó y que cesaron las lluvias. "Tuvimos que sacar los libros de las bibliotecas y levantar todo lo que había abajo para que no se mojara. Igual se nos han mojado cosas y se nos han muerto un montón de gallinas y conejos porque tenemos una granja. El INTA nos había provisto los animales. Para peor, se nos ha mojado todo el maíz que teníamos para darles de comer porque el agua entró hasta el depósito", señaló el titular de la escuela.

Destacó que la Municipalidad llevó a cabo obras para intentar drenar rápido el agua y que las clases se iniciarán normalmente el 2 de marzo. Sobre las escuelas rancho, Saravia opinó: "No tienen que existir. Cuando me llamaron desde el ministerio para preguntarme por la situación a causa de las inundaciones, me consultaron qué necesidades edilicias tenemos pero yo respondí que no tenemos porque esta escuelita es linda. El problema es el relieve y eso es externo".