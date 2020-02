Ríos: “Se definirá en las últimas fechas”

Central Norte no logró su cometido y dejó pasar la oportunidad de volver a ingresar en el pelotón de los seis mejores equipos del Federal A. El cuervo necesitaba de una victoria frente a Güemes (SdE), se tuvo que conformar con igualar (0 a 0), pero tendrá revancha frente a DEPRO, al que visitará el sábado en Entre Ríos.

Desde una óptica positiva, sumar un punto frente al líder de la zona podría marcar una diferencia a futuro, obviamente dependiendo de otros factores.

Desde otra perspectiva se destaca lo negativo: empatar con los santiagueños, ya que un equipo con pretensiones está obligado a ganar de local.

La paridad con Güemes dejó un mezcla de sensaciones en club de barrio norte, porque se intentó pero no alcanzó.

“Sabíamos que enfrentábamos a un rival que juega bien, que sería un partido duro y es lo que se vio. Insistimos en poder convertir pero no pudimos”, dijo Gonzalo Ríos, delantero cuervo, en diálogo con El Tribuno.

Uno de los déficit que mostró el equipo de Ezequiel Medrán, fue la falta de profundidad. “No se generó muchas situaciones como lo veníamos haciendo, ello (Güemes) estuvieron bien parados atrás, los laterales no pasaron mucho al ataque, pero lo buscamos todo el partido”, destacó el atacante.

Central Norte no pudo volver a ingresar en zona de clasificación, pero hay un gran optimismo que es posible: “Estamos a tres cuatro puntos, todo esta muy parejo, es un torneo que se definirá en las últimas fechas. Nos mentalizamos en sumar la mayor cantidad de puntos y después se verá donde terminamos”, expresó Ríos.

Con respecto a DEPRO, próximo rival del cuervo, el delantero chaqueño expresó: “Iremos a jugar a un cancha difícil, de local también de local (perdieron 2 a 1), pero vamos a tratar de llegar de la mejor manera y ganar”.

Por último, Gonzalo Ríos, se refirió lo complicado que es ganar de visitante: “La segunda rueda es más dura que la primera, los equipos se preparan de otra manera, pero con nuestras armas y forma de trabajar vamos a ir a buscar el triunfo”.