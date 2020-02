Tinelli se reunirá con Pellegrino, quien puso una cláusula para legar al ciclón

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, se reunirá con Mauricio Pellegrino, máximo candidato a ser el entrenador del “ciclón” en lugar de Diego Monarriz.

No obstante, existe una cláusula que podría trabar la llegada de Pellegrino al santo, ya que el entrenador pediría tener la chance de salida del club en junio, si es que recibe una oferta del exterior.

Sin embargo, ya estaba pautada la reunión y por eso es que Tinelli se sentará con Pellegrino, quien hace pocos meses le dijo que no a Independiente cuando lo fue a buscar.

Hasta ahora los entrenamientos del plantel profesional fueron comandados por Hugo Tocalli, Alberto “Beto” Acosta y Leandro Romagnoli, quienes guiarán al equipo el próximo partido del ciclón el domingo a las 17.35 ante Aldosivi en Mar del Plata.

Luego de que Pablo Guede dijera que no, dado que está trabajando en Morelia de México, los dirigentes de San Lorenzo comenzaron a plantear una lista de posibles candidatos a reemplazar a Monarriz, y el nombre de Pellegrino es uno de los primeros, pero no el único.

Es que también el que seduce a la dirigencia y secretaría técnica es Diego Dabove, actualmente entrenador de Argentinos Juniors. Después están Néstor Gorosito, Pablo Lavallén y Santiago Solari.