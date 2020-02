Mauricio Dayub se mostró a favor de la pena de muerte para los violadores

Instalado en Mar del Plata con su obra multipremiada "El equilibrista". Es uno de los actores más prestigiosos del momento. Con un enorme cariño del público que lo acompaña desde siempre y sus colegas, Mauricio Dayub cosechó una carrera impecable y con un bajo perfil. Este último punto, si bien es difícil en el mundo mediático y farandulero, no es imposible y el actor lo supo respectar a la perfección. Sin embargo, en las últimas horas, su diálogo con Ulises Jaitt sorprendió, luego de que la figura del espectáculo teatral de taquilla que se luce en La Feliz, se anime a opinar sobre la pena de muerte y el aborto, dos temas muy delicados que despiertan debates reñidos en cualquier rincón de la ciudad.

Pena de muerte hace referencia a la ejecución total de un condenado por parte del Estado, en caso de que éste haya cometido un delito que vaya en contra de la legislación vigente. Este tipo de castigo que fue muy practicado en la antigüedad, hoy no está vigente en nuestro país, aunque sí continúa en otros como en Estados Unidos. Sobre este concepto se paró Dayub al ser consultado por el conductor radial sobre qué opina de que la misma se aplique a los violadores. "En pocas cosas soy terminante pero creo que en esos casos, no tiene vuelta las posibilidades de esa persona porque se reincide", comenzó su descargo sincero, en un tono reflexivo.

"Son muy pocos casos los que te diría que sí. Porque cuando se abusa de un chico de 4, 10,11 años, esa persona no tiene vuelta atrás. No lo hizo por un descuido, por un error. Es una persona que tiene algo mal en su cabeza, no tiene retorno", añadió.

En esa misma línea y luego de ahondar un rato en profundidad el concepto en diálogo con Jaitt, remató entre palabras fuertes: "Yo entonces estaría de acuerdo. También, son temas como te decía con respecto al aborto, que los deberían dirimir médicos, científicos, los especialistas. Pero a priori, creo que sí, estoy a favor de la pena de muerte para violadores".

Sus palabras resonaron en las redes y en los medios, dado que pese a su perfil bajo, alzó una bandera respecto a un tema delicado en el que se involucra el concepto "vida" y se debate sobre la capacidad de reincidir en hechos traumáticos y desagradables por parte de los atacadores. A su vez, el actor se animó a tocar el tema "aborto" que tantos debates, marchas y luchas digitales trajo en nuestro país. "Tengo una opinión personal, pero me da temor que no esté formada con el conocimiento debido. Pero tengo una cercanía por que sea legal, adhiero más al pañuelo verde".

Fuente: Exitoína