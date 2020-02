Salta Vóley ya conoce sus nuevos rivales en el Argentino

Tras completarse la primera fase del Torneo Argentino de Clubes de vóley se definió cómo y dónde se jugará la siguiente instancia que tendrá a Salta Vóley como uno de sus protagonistas. Finalmente, el equipo que representa a la Asociación Salteña de Vóley se ubicó cuarto en la zona A y su próximo destino será Rosario (Santa Fe).

La victoria sobre Regatas de Corrientes le permitió al equipo dirigido por Juan Ulloa despegarse del fondo de la tabla y terminar cuarto en su zona con dos victorias y seis derrotas. Ese era uno de los objetivos del último weekend, no terminar últimos para evitar un grupo de mayor complejidad en la nueva instancia que se jugará del 6 al 8 de marzo.

Ahora los próximos rivales que tendrá Salta Vóley serán Club Rosario, anfitrión de la nueva zona E, y Once Unidos de Buenos Aires. Los otros grupos serán: zona D (San Juan), UVT, Vélez y Regatas Corrientes; zona F (Santa Fe), Villa Dora, Paracao y Tucumán de Gimnasia; y zona G (Formosa), Policial, Amuvoca, San Lorenzo y Pellegrini.

De esta nueva fase solo los dos mejores de cada grupo accederán a la siguiente instancia, donde los clasificados volverán a reagruparse para dar lugar luego a las semifinales y finales por el ascenso a la Liga Nacional de Vóley.

De los futuros rivales que tendrán los salteños Club Rosario es quien mejor ubicación tuvo en la fase regular, pero no fue el que más puntos sumó. Los rosarinos finalizaron segundos en la zona C con 10 unidades producto de tres triunfos e igual número de derrotas.

En tanto, Once Unidos llegó a los triangulares tras haber sido tercero en la zona B con 12 puntos. El equipo de Buenos Aires jugó ocho partidos y su saldo fue de tres triunfos y cinco derrotas. En principio, Salta Vóley enfrentaría a Club Rosario en su primer partido y luego a Once Unidos; rosarinos y porteños cerrarían en el triangular.

Salta Vóley necesitaría al menos un triunfo para tener chances de seguir en competencia en el Argentino de Clubes, que reemplazó a la Liga A2. La misión reviste dificultad, pero siempre hay lugar para dar un batacazo frente a equipos con mejores números que el plantel de Juan Ulloa.