La Asociación trabajadores del Estado seccional San Martín, con su secretario gremial Fermín Hoyos a la cabeza, convocó para este 3 de marzo a una asamblea a realizarse en la sede social para analizar varios puntos, pero sobre todo se planteará la estabilidad laboral de unos 150 trabajadores eventuales -planilleros-, que llevan prestando servicios al municipio por alrededor de una década y nunca lograron ser incorporados a la planta de contratados para percibir aportes y demás beneficios sociales, como la cobertura en salud. En la asamblea también se debatirá un incremento salarial una vez que los delegados de diferentes entidades se reúnan en Salta "para unificar criterios, porque no vamos a firmar nada que no sea beneficioso para los trabajadores estatales. Una vez que acordemos ese aumento a nivel provincial vamos a debatir con los trabajadores de los municipios del departamento San Martín un porcentaje de aumento que sea coherente, pero siempre tomando en cuenta los índices de inflación, de manera que el trabajador no pierda ni un solo punto en su poder adquisitivo", refirió.

"Parece una escuela"

Hoyos precisó que "en los municipios desde Embarcación a Salvador Mazza estamos convocando a asambleas y comenzaremos por Tartagal, porque nos parece que es la situación más delicada sobre la que vamos a tener que debatir entre los trabajadores y negociar con el Ejecutivo municipal". Hoyos ironizó en que "al ingresar el 10 de diciembre pasado esta gente del municipio creyó que iba al Ministerio de Educación, porque llenaron de directores todas las secretarías, con los elevados sueldos que esos cargos implican. Hasta entonces las secretarías funcionaban con un titular y la planta de personal permanentes, contratados o planilleros; pero nombrar directores implica el pago de sueldos muy elevados".

Hoyos fue más allá y precisó que "a pesar del temor que existe en todo el personal de brindar información yo pude acceder a mucha de ella y ahí me enteré que directamente celebraron contratos con mucha gente que incorporaron al municipio y no lo hicieron dentro de la planta política sino directamente como empleados municipales, por tanto dentro de un año esa gente tendrá todo el derecho de reclamar para ser incorporados en planta permenente".

Agregó: "Pero además designaron en varios cargos políticos a supervisores jubilados que perciben más de $110.000 de jubilación, otros que se jubilaron de YPF, por tanto es gente que además se llevará abultadas sumas de dinero que cobrarán del municipio. A esto hay que sumarle que los funcionarios hicieron nombrar parientes, como la directora de medios Vanesa Sánchez, al marido; (Ricardo) Cuellar de prensa hizo nombrar al hermano y (Dante) Galeano secretario de Producción, puso al cuñado. Si hay tantos recursos para nombrar a parientes, directores y contratados seguramente no habrá ningún problema en pasar a la categoría de contratados a 150 planilleros".

En otros municipios

Fermín Hoyos explicó que "si bien la situación más notoria se da en Tartagal, también en Aguaray y en Embarcación, que cambiaron de signo político, eligiendo a otros intendentes, pasa más o menos lo mismo. Tartagal es un municipio que se autosustenta, y si bien los otros no tienen un ingreso tan elevado también se han designado a punteros en diferentes puestos, además de los cargos políticos de las nuevas administraciones municipales. Lo cierto es que desde el 3 de marzo estamos convocando a asambleas en los diferentes municipios y vamos a trabajar con el municipio de Embarcación, porque en los 20 años que estuvo el exintendente Alfredo Llaya los trabajadores tenían temor de reclamar a pesar que eran los sueldos más bajos de todo el departamento. Esperamos que con la gestión del doctor Carlos Funes logren mejores sueldos y mejores condiciones laborales", expresó.