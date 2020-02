Desmienten casos de coronavirus en hospital salteño

Anoche, desde el Ministerio de Salud volvieron a desmentir que haya enfermos de coronavirus internados en hospitales de Salta.

"Es una falsa información la que está circulando. No hay enfermos de coronavirus en Salta y el país", señalaron fuentes del Ministerio de Salud Pública de Salta.

Ayer por la tarde comenzó a circular una información que había dos personas de nacionalidad italiana que tenían la enfermedad y que estaban internados en el Hospital del Milagro. Ante esta información, desde Salud lo desmintieron de forma tajante.

Hace menos de una semana el propio gerente del hospital Señor del Milagro, Juan José Esteban, desmintió un mensaje que empezó a circular el fin de semana pasado en las redes sociales sobre supuestos casos de coronavirus en este nosocomio y pidió llevar tranquilidad.

El médico aseguró, en esa oportunidad, que le preocupa más el dengue, una enfermedad endémica transmitida por el mosquito Aedes aegypti, de la que ya se confirmaron 100 casos en la provincia en lo que va de la temporada.

"Estamos muy lejos de tener esta posibilidad", dijo sobre el coronavirus, que ha generado muertes en China y algunas en países europeos y asiáticos. "Tenemos algo inmediato, que es el dengue, y hacemos alarma por algo que no es real. Me preocupa más el dengue. Que se lleve tranquilidad a la comunidad, porque, si no, esto es un caos", expresó.

Esteban pidió concentrarse en la enfermedad transmitida por mosquitos: "Descacharremos, limpiemos el domicilio, hagamos las cosas bien: tenemos índices muy altos en capital".

A fines de enero pasado también surgió el rumor de un enfermo que estaba internado, pero en el hospital San Bernardo. En ese momento el gerente de ese nosocomio, Pablo Salomón, tuvo que salir a desmentir esa información y señaló que no había casos de coronavirus en Salta.