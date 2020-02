En la Argentina, los hospitales empiezan a implementar protocolos

El coronavirus Covid-19 avanza en todo el mundo y en la Argentina, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, ya empezaron a diseñar protocolos ante una eventual llegada de la enfermedad. Ayer presentaron un plan de acción focalizado en centros médicos de la CABA. Dispusieron salas aisladas con prioridad para las personas que puedan estar infectadas.

Además, se reunieron ayer el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y su par de la cartera de Educación, Nicolás Trotta. Ambos coincidieron en trabajar para reforzar acciones de prevención de enfermedades, entre ellas, el dengue, el sarampión y el coronavirus, desde la estructura educativa, y en la implementación de campañas conjuntas relacionadas a diversos temas, como vacunación, educación sexual y vinculación con las carreras universitarias relacionadas con el sector de la salud, entre otras.

Sobre las medidas porteñas, Patricia Angeleri, coordinadora operativa del plan de contingencia, expresó: "No tenemos ningún caso, pero por prevención las salas están preparadas. Se encuentran en esos hospitales para poder separar a los adultos de los chicos. De todos modos, estas salas no son nuevas, los hospitales las tienen por otras enfermedades que se contagian por vía aérea". Y agregó: "Desde el punto de vista epidemiológico nos manejamos con escenarios. Nuestro objetivo es detectar los casos de la manera más temprana posible y sobre la base de eso hacer los estudios pertinentes. Pero ahora queremos enfocarnos en tratar de bajar la angustia y en transmitir las precauciones que la gente puede tomar, como no estar en ambientes cerrados si uno tiene síntomas o cubrirse la boca con un pañuelo al estornudar, por ejemplo".

Sobre los eventos a masivos, indicó que, por el momento, no hay motivos para suspenderlos, como sí ocurrió en otras ciudades del mundo donde hubo casos confirmados.