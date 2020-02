Clama por la entrega de remedios para poder seguir viviendo

"Cada día que pasa mi vida corre riesgo; solo pido que en el Ministerio de Salud saquen mi pedido de un costoso medicamento oncológico, el cual ingresé por mesa de entrada en el sector de compras y se encuentra encajonado desde esa fecha" es el desesperado reclamo de Adriana.

Su vida cambió en el 2013, cuando le descubrieron un cáncer renal. "Toda mi vida se desplomó, pero pude sobreponerme y fui sometida a una intervención quirúrgica. Esto fue posible porque el cáncer recién comenzaba a manifestarse", explicó Adriana. A pesar de una operación que resultó exitosa, la pesadilla lejos estuvo de haber llegado a su final. En el 2016 tuvo una segunda operación, porque el tumor volvió a manifestarse, esta vez con un peso de dos kilos, el cual pudo ser extraído. "Nunca me descuidé y me realicé controles periódicos, todo fue normal o por lo menos eso me decía mi oncóloga cuando veía los estudios, sin embargo en el 2019 me quise operar de una hernia pero mi médico al hacerme los estudios correspondientes descubrió que el cáncer renal había regresado, esta vez mucho más agresivo y no era posible una operación. Lo único que podría mantenerme con vida era un tratamiento con quimioterapia", explicó muy consternada.

Con su oncóloga se acordó un tratamiento por vía oral con pastillas de muy alto costo. "Yo tengo Profe y me cubrió el primer mes, que fue en octubre del año pasado. Debo tomar dos pastillas por día, cada frasco trae 30 comprimidos es decir debo contar con dos por mes. El costo en ese momento era de 50 mil cada frasco. Luego me realicé nuevos controles para ver cómo estaba funcionando la quimio. Lo que se esperaba es que detenga su crecimiento y en lo posible pudiera reducir su tamaño, quizás no me cure pero con este tratamiento podría alargar mi vida".

El 1 de enero volvió a presentar el pedido de compra de las pastillas en Profe pero las cosas habían cambiado. "Me informaron que Profe no se haría cargo y el trámite debía realizarlo directamente el Ministerio de Salud, entonces presenté el pedido por mesa de entrada en el sector de compras y esperé por una respuesta. No debo cortar el tratamiento porque lo mío es el día a día, cualquier demora podría ser fatal".

Adriana desde la presentación del pedido inició constantes visitas al Ministerio y en cada consulta obtenía respuestas distintas. "Me fueron pasando de una oficina a otra pero ninguna me daba una respuesta concreta. La semana anterior me enteré que mi pedido nunca salió de mesa de entrada, me estuvieron mintiendo todo este tiempo. Si alguna vez sale tendrá que pasar por otras áreas".

Tiempo valioso

“Seguramente me volverán a realizar estudios para corroborar mi estado; es decir la compra no será inmediata y todo ese tiempo es muy valioso para mí. Quiero vivir, pongo todo de mí para salir adelante, pero hay cosas que están más allá de mis posibilidades. Esta desesperación me llevó a recurrir a los medios, porque no sé cómo hacer para me escuchen desde el Gobierno provincial”, lamentó Adriana. Actualmente el costo de los dos frascos de pastillas para la quimioterapia en forma oral es de $210.000