Agua turbia, cortes y baja presión, motivan encendidas quejas de vecinos en Metán

Vecinos de distintos barrios de Metán están expresando sus quejas por la turbiedad, baja presión y cortes en el servicio de agua, que se están produciendo desde esta mañana.

El histórico problema, lleva más de 50 años en la localidad del sur provincial, por lo que los vecinos reclaman las inversiones necesarias.

“Esto es un verdadero desastre, algo catastrófico. En mi casa, en el barrio San Martín, no tuvimos agua desde la mañana temprano. No salía ni una gota, como en otros barrios como el 20 de Junio y El Crestón, entre otros. Pero, por ejemplo, en los que había, salía “barro” por los grifos, dañando filtros, calefones y lavarropas”, dijo Ramiro García, uno de los referentes de los autoconvocados que vienen haciendo protestas por las falencias en el servicio de agua y los aumentos en las facturas.

“No nos pudimo s comunicar con nadie de Aguas del Norte para expresar nuestras nuevas quejas y en el 0800 de la empresa no nos atendieron. Los que Gobiernan tiene que tener en cuenta que acá está también en juego la salud de la población”, destacó.

Reunión con el Ente Regulador

El lunes integrantes del Ente Regulador de los Servicios Públicos se reunirán con autoridades, vecinos y los autoconvocados, quienes solicitarán los descuentos correspondientes en las facturas por los días que no se prestó el servicio como corresponde.

“También vamos a ir a la Justicia, para pedir que no se nos cobre por el agua que no podemos consumir o no recibimos en nuestros hogares. No se puede avanzar de otra manera con tanta burocracia”, aseguró García.

La problemática

La crecida de los ríos, como el Conchas, debido a la tormenta que se produjo durante la madrugada y la mañana de hoy en Metán, provocó inconvenientes en las instalaciones de Aguas del Norte, cuyos operarios trabajan contrarreloj, para tratar de solucionarlos y restablecer el servicio.

Otro de los problemas se debe a que la planta potabilizadora de agua de la localidad no puede procesar altos niveles de turbiedad y funciona casi de manera artesanal.