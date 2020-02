Otra vez el agua salió turbia y motivó encendidas quejas

Vecinos de distintos barrios de Metán expresaron sus quejas por la turbiedad, baja presión y cortes en el servicio de agua, que se produjeron durante la jornada de ayer.

El histórico problema lleva más de 50 años en la localidad del sur provincial, por lo que los vecinos reclaman las inversiones necesarias.

"Esto es un verdadero desastre, algo catastrófico. En mi casa, en el barrio San Martín, no tuvimos agua desde la mañana temprano. No salía ni una gota, como en otros barrios como el 20 de Junio y El Crestón, entre otros. Pero, por ejemplo, en los que había, salía barro por los grifos, dañando filtros, calefones y lavarropas", dijo Ramiro García, uno de los referentes de los autoconvocados que vienen haciendo protestas por las falencias en el servicio de agua y los aumentos en las facturas.

"No nos pudimos comunicar con nadie de Aguas del Norte para expresar nuestras nuevas quejas y en el 0800 de la empresa no nos atendieron. Los que Gobiernan tiene que tener en cuenta que acá está también en juego la salud de la población", destacó.

Reunión con el Ente Regulador

Mañana, integrantes del Ente Regulador de los Servicios Públicos se reunirán con autoridades, vecinos y los autoconvocados, quienes solicitarán los descuentos correspondientes en las facturas por los días que no se prestó el servicio como corresponde.

"También vamos a ir a la Justicia para pedir que no se nos cobre por el agua que no podemos consumir o no recibimos en nuestros hogares. No se puede avanzar de otra manera con tanta burocracia", aseguró García.

La problemática

La crecida de los ríos, como el Conchas, debido a la tormenta que se produjo durante la madrugada y la mañana de ayer en Metán, provocó inconvenientes en las instalaciones de Aguas del Norte, cuyos operarios trabajaban contrarreloj, para tratar de solucionarlos y restablecer el servicio.

Otro de los problemas se debe a que la planta potabilizadora de agua de la localidad no puede procesar altos niveles de turbiedad y funciona casi de manera artesanal.

Gestionan numerosas obras

El presidente de Aguas del Norte, Luis María García Salado, recorrió hace un par de semanas una serie de obras que la empresa realiza en Metán para mejorar el servicio de provisión de agua.

Acompañado por los miembros del directorio Wanny Caramela, Miguel Ortiz y Pedro Cruz, García Salado se reunió con el intendente de Metán, José María Issa, con quien visitaron tres pozos que la empresa construye para mejorar el servicio.

García Salado explicó que en el corto plazo entrarán en funciones los pozos que permitirán mejorar el servicio en los barrios San José, Diógenes Zapata, Matadero, Sarmiento, Lugano y Ferroviario.

Los pozos, que se realizan tras un convenio de colaboración con el municipio, presentan un gran nivel de avance y solo restan culminar las obras complementarias y empalmes a las redes existentes.

García Salado explicó que también hay previstas obras grandes, que llevarán soluciones de fondo a los problemas que presenta el servicio, pero aclaró que dichos proyectos se financiarán con recursos de Nación a través de organismos internacionales por el nivel de inversión necesario.

"Fueron muchos años sin inversiones de ningún tipo en materia de infraestructura para mejorar el servicio", admitió García Salado.

Agregó: "Las autoridades del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa) tienen en su poder los proyectos detallados de las obras que elaboramos para Metán y, una vez que sean analizadas y aprobadas, nos ayudarán a ejecutarlas".

El funcionario aclaró que las obras de gran envergadura, que demandan inversiones de decenas de millones de pesos e incluso dólares, se realizan con apoyo de Nación a través de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial. Agregó que también hay obras que se realizan con el aporte de la Provincia, y que en este caso presentaron 50 obras de bajo costo y alto impacto social. Y, finalmente, están las obras de menor envergadura y de mantenimiento, que son las que realiza Aguas del Norte con recursos propios que se generan con el cobro por el servicio prestado.

Tras el encuentro con el intendente y los concejales, el directorio de Aguas del Norte, guiados por trabajadores de la empresa en Metán, recorrieron los trabajos que se están realizando para recuperar un sistema de drenes que no estaba funcionando en el río Conchas. Estos trabajos, que se ejecutan cinco kilómetros río arriba de la potabilizadora, permitirán mantener la cisterna de la planta del río Conchas en un buen nivel y así poder abastecer al 80% de la ciudad de Metan y, de esa forma, mejorar el servicio y evitar cortes en los barrios San Martín, Crestón, Balneario y Fátima.

El agua, un problema histórico

Las obras deben conservar la traza actual en su paso por la urbe.

Issa también mantuvo un encuentro con autoridades del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa). Estuvieron presentes el Dr. Enrique Cresto, administrador del organismo, y el ingeniero Alejandro Hoc.

“Ante las autoridades, el jefe comunal expuso la imperiosa necesidad de avanzar en los proyectos de construcción de nuevas plantas potabilizadoras de agua en los ríos Concha y Metán, planteos que ya fueron hechos al ministro de Infraestructura de la Provincia de Salta”, destacaron desde la Municipalidad.

“Estamos trabajando para resolver un problema histórico, que lleva más de 50 años en Metán, en lo que respecta al servicio de agua. Todos los vecinos sufren las consecuencias luego de cada tormenta de verano, con turbiedad y cortes en el servicio. Para solucionarlo se necesitan las inversiones necesarias para construir nuevas plantas potabilizadoras”, dijo el intendente Issa.

Con respecto a la ruta nacional 9/34, dijo que la prioridad es el tramo entre Rosario de la Frontera y Metán. “En esos 35 kilómetros que unen las localidades la ruta debe ser de cuatro carriles de circulación”, destacó.