Respuesta a los jubilados

Cristina Flores (Capital): Trabajé como empleada en la Provincia de Salta por casi 40 años. Me jubilé el año pasado. Cuando pude ver detalle de mi jubilación me di cuenta que no me calcularon bien porque solo me tomaron 33 años. ¿Qué se puede hacer?

Buen día Cristina. Es habitual que parte de los aportes realizados en la Provincia de Salta no figuren en los registros de la Anses. Esto suele ocurrir porque hasta 1996 la Caja Previsional de la Provincia de Salta no estaba transferida a la Nación. De ahí que muchas veces haya aportes que no figuren en los registros informáticos que se consultan para calcular el haber de jubilación.

De acuerdo a la Ley 24.241, por cada año aportado le van a computar el 1,5% del salario promedio, y a eso habrá que sumar un monto fijo llamado PBU (prestación básica universal). Si en vez de 40, le han reconocido 33 años de servicios con aportes su jubilación es aproximadamente un 10% inferior a lo que le corresponde. Usted debería solicitar el reajuste de su jubilación. Para esto será fundamental que presente pruebas por los servicios faltantes; en primer lugar una certificación de servicios de la Provincia de Salta donde consten los 40 años de servicios, también son importantes los recibos de sueldo o cualquier prueba que pueda acompañar a su reclamo ­Éxitos!

Héctor Cutipa (El Bordo): Como jubilado cobro la mínima, quisiera que informe si los $1.500 que van a pagar de aumento es por única vez.

Buen día Héctor. Desde este lunes los jubilados y pensionados comienzan a cobrar los haberes con un esquema de aumento que comprende un 2,3% y un adicional fijo de $1.500. En el caso de los jubilados que cobran la mínima pasan de $14.068 a $15.892, es decir un 13% de incremento.

Los $1.500 fijos pasan a formar parte del haber y por lo tanto se cobrarán todos los meses. No es un bono como fue el de $5.000 que se pagó por única vez a fin de año. De hecho cuando llegue el próximo aumento, en junio, se calculará a partir de la totalidad del haber, incluyendo los $1.500.

Raquel Tapia (Cerrillos): Quisiera saber si me corresponde la asignación por matrimonio.

Buen día Raquel. La asignación familiar por matrimonio es de pago único y corresponde a trabajadores en relación de dependencia, beneficiarios de ART, del fondo de desempleo o bien titulares de la pensión honorífica para veteranos de Malvinas. Es decir que no la reciben los beneficiarios de asignaciones universales ni jubilados o pensionados.

El pago de la asignación por matrimonio es individual, son $ 5.416, con el aumento de marzo, que se hace a cada cónyuge, siempre y cuando cumplan con los requisitos (no pueden superar entre ambos los $129.490 de ingreso, aunque este tope va a aumentar en marzo) y se puede gestionar a partir de dos meses del casamiento y hasta dos años después. El trámite es presencial, con turno y deben llevar los DNI y el acta de matrimonio.

Edgardo Lera (Capital): Mi padre es una persona muy grande y le suspendieron el pago de su jubilación. Aparentemente fue por el tema de la supervivencia. ¿Puede explicar cómo es el trámite?

Buen día Edgardo. Los jubilados y pensionados deben dar fe de vida periódicamente para continuar cobrando sus haberes. Cada banco o entidad financiera fija la periodicidad y la forma del trámite que es obligatorio. Si no se realiza a tiempo se suspende preventivamente el beneficio hasta que se da fe de que el titular está vivo. Si bien puede resultar engorroso, sobre todo para personas muy grandes como su padre o con problemas de movilidad, hay que tener presente que se busca evitar estafas o que los apoderados continúen cobrando ya fallecido el beneficiario. Entre las formas más utilizadas para acreditar la supervivencia están: cobrar la jubilación o pensión por ventanilla en el banco, realizar alguna compra con tarjeta de débito o poner la huella digital en los diferentes tótems que Anses ha habilitado en los bancos.