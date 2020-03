"Cayó y no reaccionó. No sabía qué hacer y decidí esconder su cuerpo"

En la primera audiencia que se llevó a cabo ayer en la Sala I del Tribunal de Juicio de esta ciudad, el imputado Cristian Ramón Balcarce de 42 años decidió declarar y en su relato admitió haber matado a quien era su pareja, Mariela Alejandra López, femicidio que ocurrió el 19 de marco de 2018. Tras la lectura de la requisitoria fiscal el acusado pasó al frente del tribunal colegiado para dar cuenta de lo sucedido. En la primera audiencia también declaró el hijo de la víctima, hoy seguirá el juicio por el femicidio de la instructora de gimnasia.

Según la versión que el imputado contó ayer, durante la jornada del domingo 18 de marzo de hace dos años al entrar a su casa ella comenzó a arrojar cosas contra él. "Enloqueció, la sujeté y comenzó a golpearme, quise irme", sostuvo Balcarce. "Ese día iban a ir a visitarme mis hijos y ella me dijo que apenas lleguen los iba a matar. Me volví, forcejeamos, la agarré del cuello y ella se tiró para atrás. Cayó, se golpeó y se desvaneció. Intenté revivirla con RCP (reanimación cardiopulmonar). Me desesperé, no supe qué hacer. Me fui y la dejé ahí". Señaló que anduvo dando vueltas por El Carril, Moldes y entre las 7 y las 8 regresó. "No sabía si avisar o no. Entonces decidí esconderla", afirmó el imputado. Luego concretó el macabro plan durante un viaje que realizó a la ciudad de Joaquín V. González a bordo de una ambulancia, dado que Balcarce es técnico en emergencias médicas y en ese momento tenía dicho vehículo. En un descampado de la ruta 9/34 escondió el cadáver de la víctima que fue encontrado casi un mes después, el 20 de abril.

"Soy culpable de lo que se me acusa, lo reconozco. Pero no fue como lo plantean", fueron las primeras palabras del imputado quien negó haberla agredido el día anterior al hecho, cuando la acompañó a una clínica para que se hiciera atender. Dijo que en esa oportunidad ella también se había golpeado sola y se había desmayado al "tirarse para atrás". Sostuvo que él nunca le levantó la mano y que lo único que hacía era defenderse cuando ella se ponía agresiva. Incluso relató que quiso denunciarla para que "la sacaran de la casa" pero que en la policía no le prestaron atención y que lo trataron de "maricón".

Balcarce refirió que Mariela acusaba a sus hijos y a su padre de robarle cosas de su propiedad cuando iban de visita. Dijo que incluso el hijo de Mariela López, que venía a verlos desde Jujuy y vivió un tiempo con ellos, había sido testigo de las reacciones violentas de su madre. Consultado acerca de una condena anterior por lesiones agravadas que registra a partir de una denuncia de su primera mujer, Balcarce aseguró que en esa circunstancia tampoco existió agresión. El Tribunal está integrado por Federico Javier Armiñana Dohorman (presidente), Javier Araníbar y Martín Fernando Pérez (vocales).

Policía abusador, condenado

En otra de las causas judiciales, la jueza Sandra Mabel Sánchez condenó a un hombre de 35 años por considerarlo autor de los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal contra cuatro menores. En ese sentido recibió la pena de 15 años de prisión y seguirá detenido en la Alcaidía 2 de Tartagal, cuando la sentencia quede firme será trasladado a Villa Las Rosas de esta ciudad. Era policía de la provincia y fue denunciado entre 2018 y 2019 por abusar de cuatro sobrinas, quienes al momento del aberrante hecho tenían entre 7 y 13 años. Mantenía contacto periódico con las víctimas con el pretexto de ayudarlas en sus tareas escolares.

