Conmovido, Tinelli desde Santa Victoria: “Este es un momento que nos convoca a todos” 

El conductor televisión participó de la inauguración de obras de perforación de pozos de agua, en su rol de empresario y partícipe de la Mesa contra el Hambre. “No hay otra manera de crecer que no sea pensar en el que menos tienen”, declaró.

Conmovido y con lágrimas en los ojos. El conductor de televisión Marcelo Tinelli recorrió hoy Santa Victoria Este y participó de la inauguración de pozos de agua para las distintas comunidades de pueblos originarios. “Este es un momento de la Argentina que nos convoca a todos, es el momento de una Argentina que nos necesita a todos unidos”, dijo. Y agregó: “No hay otra manera de crecer que no sea pensar en los que menos tienen”.

“Estoy emocionado, muy sensibilizado. Es un enorme honor, una gran muestra de amor para mi y para muchos de los que hoy estamos acá poder encontrarnos con todos ustedes, mirarnos a los ojos, poder escucharlos, poder abrazarlos, poder reflexionar y que ustedes nos planteen las inquietudes. Las necesidades reales que tienen las comunidades de Santa Victoria Este, que tienen las comunidades aborígenes de la zona”, declaró el conductor.

Mientras caminaba por el lugar, recibí toneladas de amor por parte de la gente. Y me llena de felicidad saber que, articulando entre el Estado y el sector privado, esta comunidad tantas veces invisibilizada y postergada tendrá acceso a una obra fundamental para su vida. pic.twitter.com/UbMcFKDV8c — marcelo tinelli (@cuervotinelli) March 10, 2020

Tinelli señaló que “las comunidades wichi vienen sufriendo este problema que estuvo invisibilizado por mucho tiempo. Y si nos quedamos con esto nunca vamos a avanzar. Por eso le decía al intendente Rogelio Nerón que avancemos, lo hagamos desde este momento. Llegó el momento de hacerlo y lo podemos hacer juntos entre todos”.

“Este es un momento de la Argentina que nos convoca a todos, que nos necesita a todos unidos, es la Argentina solidaria pensando en el que menos tiene. No hay otra manera de crecer que no sea que no sea pensar en lo que menos tienen para que el país salga realmente adelante”, expresó el empresario.

“Hoy estoy orgulloso de que me hayan invitado. Le agradezco a Victoria Tolosa (titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales) y al presidente Alberto Fernández que me permiten integrar la Mesa contra el Hambre. Es un honor poder colaborar con los que menos tienen. Uno por hay viene haciendo cosas desde la Fundación, pero poder integrar, articular un programa nacional, que te escuchen es maravilloso”, declaró.