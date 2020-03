Madonna suspende su gira por el avance del coronavirus

El coronavirus sigue poniendo en jaque cientos de actividades cotidianas alrededor del mundo, entre ellas los eventos masivos, incluyendo festivales de música y recitales. Este martes, Madonna se sumó a la lista de artistas que decidieron cancelar sus giras debido a la rápida expansión de la enfermedad en Europa.

La reina del pop suspendió los últimos shows de su tour, Madame X , que iban a realizarse en la ciudad de París. “Siguiendo la notificación oficial de la policía prohibiendo los eventos con una asistencia de más de 1.000 personas, Live Nation lamenta anunciar que los dos últimos recitales de Madame X , de los días 10 y 11 de marzo, tienen que ser cancelados”, dice el comunicado publicado en el sitio web de la artista.

Este no es el primer tropiezo del año para el Madame X Tour , que ha estado repleto de inconvenientes relacionados con retrasos, cuestiones de producción y problemas de salud de Madonna . La gira suma, en total, 18 cancelaciones con estos dos últimos shows.

La rubia no es la única que debió modificar sus planes debido al coronavirus. Green Day y Avril Lavigne cancelaron sus giras por Asia, mientras que Pearl Jam suspendió su tour por Estados Unidos y Canadá, ya que consideraron que hacerlo era “simplemente muy riesgoso” para su nivel de confort.

Miley Cyrus también decidió no presentarse en un festival a realizarse en Australia, en el cual iban a recaudar fondos para los incendios ocurridos a principio de este año. “Estoy muy decepcionada por no poder ir, pero tengo que hacer lo que es correcto para proteger la salud y la seguridad de mi equipo. Estaré realizando una donación para ayudar a las víctimas de los incendios. Lamento mucho no poder verlos por allá, pero volveré pronto”, escribió en Twitter.

Si bien Kiss decidió continuar con los shows programados, la banda tomó una medida para protegerse. Al igual que Tini Stoessel hace unos días , el grupo canceló todos los encuentros con sus seguidores. ‘Nuestros meet & greet nos han ofrecido siempre a nosotros y a ustedes, nuestros fans, una oportunidad única para literalmente estar juntos hombro con hombro. Después de hablar con expertos nos han recomendado cancelar temporalmente estos eventos dado que hacemos esto todas las noches para cien o más fanáticos. Los espectáculos continuarán según lo programado y esperamos reanudar nuestro tiempo con ustedes en el backstage pronto‘, dice el comunicado que difundió el manager del grupo, Doc McGhee.

El impacto en los festivales de música

Las giras mundiales no son los únicos eventos musicales que se encuentran en vilo por el avance del coronavirus. Grandes festivales de música, como Coachella, también se podrían ver afectados.

Coachella, uno de los eventos musicales más importantes de los Estados Unidos, está programado para el mes de abril , pero podría celebrarse recién en octubre. Según fuentes citadas por la revista Billboard, los agentes de los artistas están siendo contactados desde la organización para saber de su disponibilidad para actuar en octubre.

Entre los festivales cancelados se encuentran el Tomorrowland de Francia, el Ultra Music de Miami y el South by Southwest de Texas. Desde la organización del SXSW aseguraron que se pondrían a trabajar en “las ramificaciones de esta situación sin precedentes” y no descartaron “una reprogramación y la posibilidad de ofrecer una experiencia online del evento”.