Saeta pide a los usuarios evitar viajes en horas pico por el coronavirus

Para evitar aglomeraciones por el coronavirus Saeta pide a los usuarios que, en la medida de lo posible, no viajen en horas pico y tengan a mano alcohol en gel. A los responsables de los ocho corredores les pidió que limpien las unidades con más frecuencia y que las ventanillas se mantengan siempre abiertas.

Ayer el Ministerio de Salud de la Nación confirmó dos nuevos casos positivos de COVID-19 con los que ya son 19 los infectados en toda la Argentina. "El objeto no es alarmar a la población sino tomar los recaudos necesarios porque sabemos que el transporte público de colectivo puede ser el lugar ideal para la propagación del virus", manifestó el presidente de Saeta, Claudio Mohr.

De esta manera, ya se están pensando distintas medidas de prevención y la limpieza es fundamental. Según los mismos choferes, los coches se limpian en cada vuelta en las puntas de líneas, pero la idea a partir de ahora es profundizar la higiene en barandas y pasamanos, especialmente.

También se encararán capacitaciones para el personal que a diario está en contacto con los pasajeros y pegarán en todas las unidades láminas con datos sobre el coronavirus y recomendaciones.

"Es muy importante que la gente también se sume cooperando con estas medidas, cuyo único fin es cuidar la salud de la población", agregó Mohr, y remarcó la importancia de evitar los horarios pico "saliendo antes o demorando un poco".

El lunes, la Universidad Nacional de Salta (UNSa) resolvió postergar el inicio de clases hasta el próximo 25 por prevención de coronavirus. Sin embargo, el titular de Saeta aclaró que no se suspenderán los pasajes gratuitos para estudiantes universitarios. Indicó que sería complicado controlar y que hay otras actividades que continúan en la UNSa. Por eso, sugirió que los usuarios "que no necesiten realmente ir hasta la universidad", no vayan y que eviten las aglomeraciones en los colectivos. "Debemos tomar conciencia", dijo.

Medidas de higiene en colectivos

Incrementar las medidas de higiene, especialmente en barandas y pasamanos, será un objetivo que las empresas de colectivos tienen que plantearse.

Hasta ayer no hubo repercusiones o comentarios sobre el pedido de Saeta, tampoco se conoció cada cuánto se realizaría la limpieza profunda. Sí se anticipó que los inspectores controlarán las unidades.

Por otra parte, como todos los años tras el inicio de clases, las oficinas de Saeta de la calle Pellegrini estuvieron repletas de usuarios que llegaban a gestionar sus tarjetas.