Qué dijeron las víctimas de Harvey Weinstein luego de que se diera a conocer la condena

Pocos minutos después de que se conociera la condena de Harvey Weistein a 23 de prisión, algunas de las actrices que fueron abusadas y acosadas por él y cuyas vidas personales y profesionales sufrieron debido a ello, manifestaron su alegría por los resultados del juicio. A través de su cuenta de Twitter, Rossana Arquette expresó su agradecimiento a las mujeres que dieron testimonios y ayudaron a que el productor fuera encarcelado.

“Gratitud para todos los que rompieron el silencio especialmente a Rose McGowan y a todos los sobrevivientes de Weinstein, a las valientes mujeres que testificaron y para el impresionante trabajo de investigación de Ronan Farrow, que reveló el sabotaje y el espionaje, y a David Remnick, Rich McKuen y al New York Times”, escribió Arquette haciendo referencia a las notas periodísticas del diario y a la revista New Yorker, que revelaron en octubre de 2017 las décadas de abusos del exproductor.

Rose McGowan , en tanto, emitió un comunicado contundente: “El legado de Harvey Weinstein será por siempre que es un violador condenado. Va a ir a prisión pero ninguna cantidad de tiempo de cárcel reparará las vidas que arruinó, las carreras que destruyó ni el daño que causó”.

Por otro lado, Mira Sorvino, una de las actrices más reconocidas que acusó a Weinstein escribió: “23 años. Harvey Weinstein fue sentenciado a 23 años en prisión por los crímenes de violación y ataque sexual. Literalmente derramé lágrimas de asombro y gratitud por el sistema de justicia que hoy trabajó en nombre de todas sus víctimas”.

Tina Tchen, presidenta de la fundación Time’s Up, que desde Hollywood catalizó el cambio en la cultura de la industria del cine luego de las revelaciones públicas sobre los crímenes de Weinstein, también difundió un comunicado: “Primero y ante todo, estamos agradecidos por el coraje y la fuerza de Mimi Haleyi, Jessica Mann, Annabella Sciorra, Dawn Dunning, Tarale Wulff, y Lauren Young, que valientemente testificaron en la corte y reafirmamos nuestra solidaridad con las más de 100 sobrevivientes que sufrieron abusos, acoso y violaciones en manos de Harvey Weinstein. El trauma por haber sido abusada sexualmente y acosada dura todo la vida, solo podemos esperar que la sentencia de hoy le aporte alguna medida de paz a todos los sobrevivientes de Harvey Weinstein. También esperamos que esas mujeres se sientan orgullosas sabiendo el impacto que tuvieron en nuestra cultura”, decía el comunicado al que se sumó la actriz y activista Amber Tamblyn desde su cuenta de Twitter.