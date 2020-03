Central Norte jugará sin público en Corrientes

Alerta máxima y prevención. Central Norte tendrá una fecha atípica en el Federal A: enfrentará a Boca Unidos en Corrientes, a puertas cerradas, el domingo a partir de las 19.

El Gobierno provincial de Corrientes decretó (Nº507) emergencia sanitaria en la lucha contra el dengue y coronavirus, prohibiendo la concentración de personas en espectáculos públicos. Corrientes está en estado de alerta, principalmente, por la cantidad de infectados por dengue que se registraron.

Será toda una experiencia para el cuervo, no solo porque será la primera vez que jugará de visitante sin público, sino también porque deberán tomar los recaudos necesarios para prevenir un posible contagio.

Por otra parte, con respecto a lo futbolístico, Ezequiel Medrán comienza a definir el once que pondrá en cancha frente a Boca, hoy en la práctica matutina que se desarrollará en el estadio Dr. Luis Güemes, a puertas cerradas.

En principio, el técnico azabache retocará solo la defensa por obligación, ya que no podrá contar con Leandro Beterette, expulsado en el partido pasado en la victoria frente a Douglas Haig.

Medrán le daría su confianza a Pablo Figueroa, quien fue titular por última vez en la decimocuarta fecha, ya que luego tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis.