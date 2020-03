En un barrio de Cerrillos, las luminarias de las calles no se apagan desde hace más de un mes

Un situación que llama la atención a vecinos del Barrio Mollar 1 (Cerrillos), es ver las luminarias de las calles encendidas durante las 24 horas del día, desde hace más de un mes. Fueron numerosos los reclamos que hicieron a la comuna cerrillana pero la solución no aparece, según le dijeron a El Tribuno. "Desde hace más de un mes, las luces permanecen encendidas todo el día en gran parte del barrio y a la municipalidad parece no importarle", afirmó a este medio uno de los vecinos. "Nos dijeron en el sector de Servicios Públicos que se había quemado una llave del tablero y que no tenían el repuesto, pero ya pasó un tiempo prudencial y todo sigue igual. Dicen que van a venir a arreglar pero nos mienten ", agregó.

Lo preocupante de esta situación es que en tiempo de crisis se derroche energía de esta manera.

Por otra parte, reclaman tareas de mantenimiento en las calles y en los espacios verdes, pero sobretodo pidieron "mano dura",con los dueños de los lotes abandonados, de dicho barrio. "Estamos tapados de malezas, en un momento donde el riesgo de dengue sigue latente y además por la prolliferación de alimañas y víboras", enfatizó preocupado, Carlos, padre de dos hijos pequeños.. "Al parecer, nadie de la municipalidad controla los lotes abandonados que se convirtieron en una verdadera selva. Es un peligro en todo sentido", acotó.. "En realidad la comuna tendría que actuar de oficio, limpiar los lotes y multar las veces que sea necesario a los propietarios. Pero tampoco lo hacen. Es una dejadez total" , concluyó el vecino.

Son varios los barrios de Cerrillos que tienen problemas por la falta de servicios; y muchos son los vecinos que se quejan porque le subieron los impuestos y las soluciones tardan demasiado en llegar.