Denuncian que hay mafias detrás de los ambulantes

La "vuelta al cole" fue la gota que colmó el vaso. "Fue tremenda la cantidad de vendedores ambulantes de útiles, los comerciantes estamos en una situación muy complicada", manifestó el titular de la Cámara de Comercio de Salta, Daniel Betzel, que ayer presidió una reunión con representantes de organismos nacionales, provinciales y municipales que trabajarán para desalojar a los manteros del microcentro de la ciudad.

"Se comprometieron y reconocieron el problema, y a partir de ahora vamos a emprender juntos la eliminación de los vendedores ambulantes en el centro", comentó Betzel. Para esto se conformó una comisión que se reunirá todos los lunes a las 9, y coordinará las acciones para evitar la competencia desleal respecto a los comercios legalmente establecidos. La mesa estará integrada por autoridades de Ingresos Públicos de la Provincia, Rentas, Control municipal, Seguridad, Aduana, AFIP y la Cámara, como veedora.

Los ánimos están caldeados en los comercios del centro, entre los alquileres que están por las nubes, los impuestos y la competencia desleal. “En una reunión los comerciantes me plantearon que no paguemos impuestos hasta que saquen a los manteros de las puertas de sus negocios, que saquemos las ventas a la calle o copemos la plaza. Me parece una locura”, dijo Daniel Betzel, titular de la Cámara.