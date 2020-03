"Hay docentes autoconvocados que no quieren los chicos en clase"

"Es claro que el gobernador quiere solucionar este conflicto con los docentes, no solo porque fue a la plaza a escucharlos sino también porque les hizo una oferta salarial del 30% que busca no dejarlos bajo de la línea inflacionaria nacional, sino que también les ofreció trabajar en serio sobre el Estatuto Docente y eso es un hecho histórico", dijo el presidente del Foro de Intendentes de Salta, Daniel Moreno.

¿Le parece justa la oferta salarial del Gobierno?

Mire el Gobernador Gustavo Saenz, le ha planteado a los docentes una propuesta superior a la nacional, la propuesta concreta fue del 30%, para los primeros 6 meses del año, pero además les hizo el planteo de trabajar en el Estatuto Docente, que es un tema clave para realizar una transformación en serio en la vida de los maestros. Le digo además que si se fija en los pronósticos más duros sobre la inflación 2020, algunos llegan al 42%, por lo tanto con el 30% para los primeros 6 meses está claramente garantizando que cualquier realidad inflacionaria se puede corregir en el segundo semestre del año.

Acá es importante recalcar que el gobernador garantiza con esta oferta, que no dejará caer el salario docente por debajo de la inflación anual que se produjera o sea que la oferta del gobernador busca cuidar el salario en cualquier escenario inflacionario.

¿Por qué el docente debería querer trabajar sobre el estatuto docente?

Porque una de las cosas que el docente sabe claramente que hay que modificar definitivamente es el Estatuto Docente y permítame decirle acá que hasta ahora ningún gobierno provincial manifestó voluntad política de tocar este tema y sin embargo trabajar sobre modificaciones sustanciales a este Estatuto traería soluciones estructurales a muchos de los conflictos e inclusive injusticias que hoy sufren los trabajadores de la educación y esto de verdad es un hecho histórico que un gobierno tenga y ofrezca la voluntad política de querer resolver temas de fondo. Por lo tanto el gobernador Saenz no solo busca solucionar el tema salarial que es lo urgente, sino también que propone solucionar los temas importantes que son los temas de fondo.

¿Para usted existen qué motiva reclamo de los autoconvocados?

Mire creo que hay docentes participando de forma honesta en un reclamo que creen justo, pero también creo que hay algunos con intereses políticos egoístas que no les interesa destrabar el conflicto, que apuestan al caos, intereses que no contemplan el interés común, ni tampoco les importan los chicos en clases y eso me preocupa. Todos vimos un gobernador concurriendo a la plaza a escuchar, sin intermediarios y eso demuestra una enorme voluntad política de querer destrabar el conflicto. Pero también lo vi en una oferta concreta de solucionar lo urgente o sea el salario 30% en 6 meses y de solucionar lo importante que es modificar el Estatuto Docente. O sea fue a escuchar y a proponer.

Valoro esto de Gustavo Saenz porque veo omisiones de parte de quienes reclaman, y que son omisiones de fondo que nadie contempla ni habla.

¿Cuáles omisiones?

Argentina ha sufrido en los últimos 4 años un feroz endeudamiento público, tan feroz que hoy a casi cuatro meses de un nuevo gobierno nacional todavía no tenemos el presupuesto 2020.

Esto quiere decir que hasta que no se renegocie nuestra deuda externa que hoy es impagable nadie que se precie de serio puede vaticinar que sigue. Salta como todas las provincias esta prisionera de esa discusión y nada será viable hasta que no se clarifique como pagamos lo que se debe. Sume a eso que también salta tiene una deuda que no solo es importante sino que también hay que renegociar.

Sin embargo y aun dentro de ese escenario complicado el gobernador Saenza tomado la decisión de proponer salarios por encima de la inflación anual buscando cuidar el poder adquisitivo del trabajador.

Quiero concluir en recordar que Gustavo Saenz llego en un momento difícil para todos, tanto a nivel nacional, como provincial y que a tan solo 3 meses de haber asumido no le ha esquivado el bulto a nada ni a ninguna realidad y remarco esto porque es un estilo sobresaliente de este gobernador. Muchas gracias