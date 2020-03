La fiesta Holi que borra las diferencias y genera alegrías

En una semana, marzo marcará el cambio de estación. En el hemisferio norte llegará la primavera y en el sur el otoño. En este mundo globalizado, las estaciones climáticas ya no marcan tanto las diferencias y un ejemplo de esto es la carga de tradición de la fiesta hindú Holi, que las comunidades de la India -tanto en el norte como en el sur, en primavera y otoño-, festejan al unísono.

Annur Raga es profesor de danzas hindú y representante de parte de la comunidad en Salta. En diálogo con El Tribuno, Annur Raga, explicó que la fiesta del color Holi es un de las celebraciones de la India, más difundidas en el mundo. “Se celebra la renovación de la vida, ya que en el hemisferio norte llega la primavera. Pero también tiene un trasfondo cultural con raíces mitológicas: se cuenta que Radha, la esposa del dios Krishna estaba muy triste por la diferencia de colores de su piel con la piel azul de su marido. Entonces Krishna se cubrió de colores y luego hizo lo mismo con ella, para que fueran iguales”, explicó Annur.

Por eso en el Holi se festeja también la igualdad, no importa el estrato social. “Una tradición muy hermosa durante el Holi es el abrazo del perdón. Se busca a la persona con quién se tiene un malentendido, una enemistad o algún rencor y se la abraza fuerte para que el mal karma que hay entre ambos se rompa y haya paz”, agregó el profesor.

En India se festeja durante dos días y desde temprano las multitudes vestidas de colores claros toman la calles y se lanzan polvos de colores llamados gulal, que simbolizan la alegría de la vida. Estos colores no son usados al azar: el amarillo es piedad, el rojo es amor y pureza, el verde es fortaleza, azul es dignidad y calma, el naranja es optimismo y esperanza.

En Salta se festeja desde hace algunos años organizados por las escuelas y centros de difusión de las danzas y cultura de India. El primero de estos encuentros se realizó en Balcarce y Ameghino en el 2014 con la presencia de familias de origen indio que residen en la provincia. La celebración local también consiste en lanzarse polvos de colores, pero matizada con la presentación de grupos de danzas. “Sin duda el Holi, es mucho más que el “carnaval hindú” como se le dice par hacerlo más comprensible a la idiosincrasia del norte del país”, expresó Annur.