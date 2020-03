Superliga confirma que castigará a River

Luego de que River cumpliera con su anuncio de no presentarse a jugar contra Atlético Tucumán, los organizadores del certamen emitieron un comunicado y dijeron que "se tomarán las medidas pertinentes".

La Superliga se refirió al partido que no se pudo jugar entre River y Atlético Tucumán por la primera fecha de la Zona B de la Copa Superliga, en el estadio "Monumental", y dijo que ante lo sucedido "se tomarán las medidas pertinentes".

En ese sentido, aclaró que luego que el árbitro Germán Delfino no pudo ingresar al estadio, por encontrarse cerradas sus puertas, se le dijo al plantel de Atlético Tucumán que no era necesario que concurriera hasta Núñez.

"Firmados los documentos correspondientes, todos los antecedentes y actas fueron elevados a las autoridades para que tomen las medidas pertinentes", explicó la Superliga en un comunicado oficial en su página.

El comunicado de Superliga:

"A raíz de la decisión del Club Atlético River Plate de no abrir su estadio para el encuentro que por la primera fecha de la Copa Superliga debía disputar esa institución ante Atlético Tucumán, el juez de dicho partido, Germán Delfino, concurrió a las instalaciones del Monumental junto al resto de la delegación arbitral y a la escribana pública nacional Marisa Galarza, y dejó constancia de la imposibilidad de ingresar a la cancha para desempeñar sus funciones.

Junto a ellos se presentaron también los encargados de la utilería de la institución tucumana, su vicepresidente primero, Enrique Salvatierra, y el doctor Cristóbal Godoy, vocal del club visitante.

En ese mismo momento se labró el acta correspondiente en donde se constató la situación y se le comunicó inmediatamente al plantel del equipo visitante que no era necesario que concurriera al lugar del evento, dado que el árbitro del partido había certificado el escenario y situación general.

Los organismos de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires también le aconsejaron a la delegación tucumana la inconveniencia de presentarse en el estadio, dado que las instalaciones estaban cerradas.

Firmados los documentos correspondientes, todos los antecedentes y actas fueron elevados a las autoridades para que tomen las medidas pertinentes".