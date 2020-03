Matías Tobar: “Se planteó un plan de entrenamiento de 5 días”

La interrupción de los torneos por la pandemia del coronavirus (COVID-19), obligó a los clubes que estaban en competencia a tomar medidas extremas y pocos habituales.

En Gimnasia y Tiro, como la gran mayoría de los equipos que compiten en las diferentes categorías del fútbol argentino, el cuerpo técnico aplicó un plan de entrenamientos para el plantel, el cual consiste trabajar en casa y respetar el aislamiento obligatorio.

“Cuando se confirmó la suspensión de los entrenamientos tomamos la determinación de que no se presente ningún jugador, en principio habíamos previsto una charla con todos para hacer la presentación de los entrenamientos”, explicó Matías Tobar, preparador físico del albo, sobre la primera norma preventiva que adoptaron, en diálogo con El Tribuno.

El profe, en un trabajo mancomunado con Sergio Maza (DT albo), le comunicó a cada jugador de la nueva rutina por mensaje. “Preparamos un plan de entrenamiento físico e individual, siempre teniendo en cuenta el momento de la competencia en que nos encontramos, tratando de mantener el nivel físico adquirido y no perder las capacidades como resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad”, destacó Tobar, y luego le apuntó a lo negativo del parate: “En los entrenamientos que hagan en sus hogares no van a tener la posibilidad de mantener el ritmo futbolístico”.

La planificación que puso en marcha en PF de Gimnasia y Tiro es a corto plazo: “La idea fue planteada con un plan de entrenamientos de cinco días primero, después haremos un control general, todo por mensaje. En realidad será una evaluación, preguntas para chequear como estuvieron con los entrenamientos y si sirvió o debemos cambiar algo que haga falta”, detalló Matías Tobar.

En la nueva metodología de trabajo el plantel también tendrá accesos a videos de partidos amistosos y oficiales. “La propuesta fue pasarles fragmentos de los partidos para corregir errores y a su vez mostrar lo bueno que hicieron”, dijo el preparador físico millonario.

El cuerpo técnico albiceleste no solo pensó en asistir a los jugadores en la parte física, su visión sobre las necesidades del grupo fue un poco más allá: “El plantel podrá estar en contacto con la nutricionista (Lorena Páez) y el psicólogo deportivo (Edmundo Di Lella) del club, todos pueden apoyarse, preguntar sus inquietudes y evitar en lo posible que se escape algún detalle”, concluyó Tobar.