VIDEO | Claudio Belcopitt: "Estamos preparándonos, esto es una guerra"

Frente a la brutal propagación del coronavirus en el mundo y los 97 casos confirmados en la Argentina, el futuro continúa siendo una incógnita para los especialistas en salud y las autoridades del gobierno nacional. A pesar de las medidas adoptadas en los últimos días, los interrogantes se multiplican: ¿está el sistema argentino capacitado para una masiva multiplicación de infectados locales? ¿Se alcanzarán en el país cifras similares a las de Italia o España?

Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS), analizó dicho contexto y cuestionó al Poder Ejecutivo por no haber sentado en la mesa de diálogo al sistema de salud privado. “No hemos tenido la posibilidad de trabajar en un esquema de articulación como tienen que ser público/privada. Es difícil en un momento sensible y complicado... Yo no quiero generar diferencias ni problemas, es un momento para sumar. Acá, aquel que esté pensando en hacer política o aquel que esté pensando en hacer un negocio, en un momento de una gravedad extrema, de una crisis de una profundidad terrible, primero es un estúpido y segundo es un reverendo hijo de puta”.

El empresario agregó: “Nosotros somos actores protagónicos pero no somos directores del teatro de operaciones. Esto es una guerra. Lo que la gente tiene que entender es que es una guerra, de características diferentes, pero una guerra. Los recursos deben estar unificados y mancomunados en conjunto. El sistema de salud lo está dispuesto a hacer, sin ningún tipo de mezquindad”.

