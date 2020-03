Naiara Moreno, la salteña que volvió a tiempo de Italia

Naira Moreno tiene 18 años y viajó hace casi un mes a Europa, más precisamente a Italia, para sumarse a las filas de la Lazio, en la Liga Italiana de Hockey. Pero la estadía de la salteña fue muy corta, estuvo casi una semana y tuvo que retornar por el coronavirus.

Nai, como la conocen sus amigos, fue goleadora de Universitario Rugby Club el año pasado, cuando ganaron el título en el Torneo de Honor venciendo en la final a Popeye BC, lo que también le permitió ser observada por equipos internacionales.

“Había firmado en la Lazio para quedar hasta fines de junio, pero por todo lo que pasó me tuve que volver. Estuve seis días en Roma, llegué el jueves 5 de marzo, el sábado entrené y el domingo jugué mi único partido oficial”, le contó Naiara a El Tribuno. La deportista retornó al país el 10 de marzo.

“Yo llegué y los tres primeros días fueron normales, después no podíamos salir a la calle, no podíamos ir a los supermercados. Había policías todo el tiempo en la calle. Yo estaba conviviendo con dos mendocinas y también con Natalia Del Frari (jugadora salteña), pero ella se tuvo que volver antes que yo por cuestiones laborales”.

La delantera decidió regresar al país cuando la situación se puso crítica en Italia, pero una vez que emprendió el regreso, no hubo mucho control.

“Controles casi nada, cuando subí al avión en Italia para volver a Argentina me dieron una declaración jurada para firmar, en Ezeiza me la pidieron pero de ahí nada más. Sí había sensores que medían la temperatura en Ezeiza, pero cuando vine a Salta llegué como si nada”.

Justamente, la misma jugadora decidió, por prevención, aislarse en un departamento donde, ya lleva más de una semana.

“Se nota que todo el mundo está con miedo, estoy en un departamento, ahora que se están dando las mismas prevenciones que se dieron en Italia. Estoy aislada, si bien no tengo ningún síntoma y estoy muy bien de salud, no quiero comprometer a nadie, hay que cuidarse”.

Pese al aislamiento, Naiara continúa realizando actividad física en su departamento para seguir en forma.

“Estoy tranquila, voy a cumplir con las dos semanas de cuarentena. Estoy haciendo ejercicio, me pasaron rutina desde mi club (Universitario RC) y las estoy cumpliendo, tanto en lo físico como en la alimentación”.

Más allá de la pandemia que está afectando al mundo, Naiara Moreno desea retornar a Europa para seguir con su objetivo de seguir adquiriendo más experiencia en el hockey profesional. “Por ahora no sé si voy a retornar, por cómo está la situación, sé que por el momento no, pero si me gustaría volver a la Lazio y seguiré haciendo lo que más me gusta, que es jugar al hockey”, sintetizó Naiara Moreno, quien recibe solo la visita de uno de sus padres para abastecerla de alimentos e higiene personal.