“El Centro de Convenciones puede ser un lugar de atención. La demanda seguramente será mucha”

Desde que asumió la conducción de su cartera, Josefina Medrano debe atender situaciones de emergencia. Entre la crisis sociosanitaria del norte de la provincia y ahora el avance de la pandemia de coronavirus, no le dan tregua al Ministerio de Salud. Ayer, la ministra habló con El Tribuno y mostró su preocupación porque la gente no está haciendo la cuarentena como corresponde. “El aislamiento no es caprichoso es una forma de ganar tiempo y evitar que el virus entre en la provincia de manera abrupta y colapsemos”, señaló.

La funcionaria estaba ayer verificando las tareas de acondicionamiento en el hospital Papa Francisco y la escuela contigua, donde estará un centro de referencia, con unas 140 camas, para atender a las personas que necesiten atención. Al tiempo que adelantó que esperan “el brote de coronavirus” para dentro de 15 días.

¿Cómo avanzan las obras en el hospital Papa Francisco?

Estamos aprovechando las horas, el tiempo es en estos momentos es una bendición. Estuvimos recorriendo el Papa Francisco y el anexo, que es la parte de la escuela, donde estamos haciendo una adaptación para las camas de internación, de lo que se llama el segundo nivel. Ya está la cañería de oxígeno lista en la escuela, lo que nos va a permitir atender pacientes ahí que no tenga mayor complejidad, pero que si eventualmente necesitan de oxígeno lo van a tener.

El Papa Francisco está trabajando en la capacitación del personal, armando los circuitos de circulación, destinando y distribuyendo los distintos lugares del hospital. Conformando los equipos en todos los niveles: médicos, laboratorio, bioquímicos, mantenimiento, cocina. Esto sumado con la incorporación de la escuela y con el aumento de camas que estamos haciendo. Por eso hay que reforzar mucho el recurso humano.

Me voy contenta (tras la recorrida a la obra), porque esto avanza y lo más importante es que el equipo de salud tiene un compromiso inmenso y van a trabajar todo el fin de semana y eso es bueno. El equipo de salud es un pilar fundamental a los fines de que podamos transcurrir esta pandemia lo mejor posible. Van a ser tiempos difíciles, pero con estos días de gracia esperemos estar lo mejor preparado para afrontar la llegada de la pandemia.

¿Cuándo estará listo el Papa Francisco y el anexo?

El hospital está listo. Vamos a trabajar todos estos días. Esperamos tener la escuela lista y equipada completamente para el jueves de la semana que viene. Y también el personal entrenado y los equipos designados.

¿Cuánto es la capacidad de atención que tendrán entre el hospital y la escuela?

En el hospital vamos a tener 80 unidades de terapia intensiva, tenemos 10 camas más en lo que es el triaje y la guardia y en la escuela vamos a tener 50 camas más. Eso nos da un cálculo de 140 camas.

Como centros de referencia en la atención de coronavirus estarán el Papa Francisco, el hospital militar, además ¿qué otros lugares habrá?

Por supuesto que nuestro hospital de infecciosos, como es el Hospital del Milagro. Son centros de referencia a los fines de aumentar la capacidad estructural de la provincia y el mismo esquema vamos a repetir en la zona norte. El secretario de Salud está en la zona sur viendo donde podemos replicar este método.

¿Podríamos pensar en el Centro de Convenciones como un lugar de atención?

Lo tenemos dentro de las elecciones. Estamos pensando y diagramando (los lugares de atención). No solo el Centro de Convenciones sino otros lugares. La demanda seguramente será mucha y tenemos que ser prolijos. En referencia tenemos el Papa Francisco ampliado, el hospital Militar y el hospital del Milagro, para lo que es Capital.

Que sean centros de referencia no quiere decir que los otros hospitales y sanatorios privados de la provincia no vayan a atender coronavirus. En el interior, todos los hospitales provinciales están con sus protocolos activados, las clínicas privadas también y vamos a ver eventualmente de organizar un cetro similar a este (en alusión al Papa Francisco) en el hospital de Embarcación.

¿Para cuándo esperan el pico en cantidad de casos?

Por lo pronto estimamos para dentro de 15 días. Siempre teniendo algunos días posteriores a lo que suceda los grandes centros urbanos como puede ser la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Estoy acá, en Solidaridad, con mucho dolor. Estoy viendo que la gente circula como si fuera un día común. No respetan el aislamiento, me parece que la gente no entiende lo que se viene y si nosotros, entre todos, no colaboramos, va a ser más difícil sobrellevar esto.

En una recorrida que hizo el diario, vimos mucha gente haciendo fila en los supermercados, que mayor foco de contagio que eso...

Es un foco de bastante contagio. Estoy parada en una avenida (en Solidaridad) donde no hay ningún supermercado y parece un sábado. Trabajemos con los medios para que la gente se quede en su casa. No es una decisión caprichosa, es la forma que tenemos de ganarle al tiempo y evitar que el virus entre en la provincia de manera abrupta y colapsemos absolutamente.

¿Cómo fue la capacitación de las personas que realizarán en Salta las pruebas de coronavirus que hoy solo se hacen en el Malbrán?

Fue una capacitación vía telemedicina. Eso nos va a permitir hacer, eventualmente, un diagnóstico de coronavirus en laboratorio acá y eso nos va a disminuir los tiempos del diagnóstico y nos va a agilizar mucho la cuestión operativa del sistema.

¿Tienen más casos de Capital que del interior de la provincia?

Tenemos en Capital y tenemos en el interior. Esto tiene mucho dinamismo. A cada rato están cambiando los ingresos y eventualmente los egresos de los pacientes, pero tenemos repartidos en el interior, como en Capital.