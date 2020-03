Instan al cumplimiento del aislamiento total en La Caldera

Autoridades sanitarias y policiales informaron al intendente Diego Sumbay las últimas novedades en torno a las medidas adoptadas en el marco de la cuarentena total dispuesta por el Gobierno nacional y provincial. Por otro lado, el jefe comunal aseguró que la provisión de productos de primera necesidad a los negocios está asegurada y que gestiona módulos alimentarios para familias en situación de vulnerabilidad.

Las actividades hoteleras y comerciales -que no incluyan el aprovisionamiento de medicamento y de alimentos-, en La Caldera están paralizadas.

En la mañana del viernes, la gerenta del hospital Corina Bustamante, Patricia Bazán, le ratificó al intendente que hasta el momento en la zona no se registraron casos sospechosos de Covid 19. Dijo, además, que el nosocomio cuenta con camas para aislamiento para pacientes que presenten síntomas de la pandemia, pediátricos y adultos.

La profesional informó que se hizo controles a turistas que fueron conducidos por agentes policiales y que al no presentar síntomas y demostrar que llevaban más de 15 días en la provincia siguieron viaje a Córdoba.

Luego, el intendente se reunió con Graciela Ochoa, jefa de la Subcomisaría de La Caldera, para coordinar los controles estrictos en el ingreso de la comunidad y en los espacios públicos. “Los bomberos voluntarios se sumaron para colaborar con la fuerza policial, lo que agradecemos de antemano”, agregó Sumbay.

Hogar de ancianos

En el hogar de ancianos Luis de Linares, el jefe comunal entregó camisolines, guantes y barbijos para el personal a cargo de la institución.

Continuando con las acciones de prevención, Sumbay acompañado por el secretario de Gobierno, Carlos Mercado y el subsecretario de Coordinación Alfio Sumbay, visitó nuevamente los barrios vulnerables entregando jabón y concientizando sobre el lavado frecuente de manos, además de cumplir con el aislamiento social total. En la mañana recorrieron el barrio Santiago Apóstol y la tarea continuará por la tarde y en los días subsiguientes.

Distribuidores de mercadería

En otro orden de cosas, Sumbay informó que los proveedores de mercadería ingresan al pueblo con normalidad. “Hablamos con los distribuidores y proveedores para que no se corte la cadena de abastecimiento a los locales de La Caldera y se garantice el abastecimiento a los vecinos. Les pedimos a los comerciantes que hacen sus compras en la ciudad que lleven consigo la habilitación comercial para que puedan circular sólo con ese fin. Por otro lado, ya gestionamos ante Asistencia Crítica bolsones alimentarios para las familias vulnerables que se ven limitadas al no poder trabajar durante estos días”, expresó Sumbay.

Agregó que “pedimos a la comunidad que actúe con calma, y que cumpla con el aislamiento. Todo esto es a los fines de evitar males mayores. Agradecemos al personal policial que se encuentra apostado en la ruta, a la gente del hospital, y a los bomberos voluntarios y al personal que realiza la recolección de residuos y la distribución de agua a los vecinos”.