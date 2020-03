"Volver de Italia y no poder abrazar a mi familia es lo peor"

Un joven deportista metanense que reside desde hace 15 años en Italia regresó hace una semana a San José de Metán y cumple con la cuarentena sin síntomas de coronavirus, pero enfrentando la soledad, sin poder darles un abrazo a sus padres, hermanos y amigos.

El futbolista Luciano Leccese, de 37 años, está realizando un estricto aislamiento voluntario. Su llegada a San José de Metán motivó una catarata de opiniones y hasta cuestionamientos en las redes sociales, pero el joven dice que está tranquilo y que lo más doloroso es estar alejado de sus seres queridos en su ciudad natal.

"Volé por Aerolíneas Argentinas desde Roma, llegué a Buenos Aires y luego a Salta. Cumplí con los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Me controlaron cuando estaba en el exterior y al llegar al país y a nuestra provincia. Tomé todas las medidas precautorias", dijo Leccese a El Tribuno en una comunicación telefónica, desde un departamento del centro de la localidad del sur provincial donde cumple la cuarentena.

La vida del deportista

El futbolista juega actualmente en el equipo de ascenso de Montesilvano y reside en la región de Abruzzo. Es hijo del reconocido comerciante metanense César "Yuli" Leccese.

"Sabía que no podía tener contacto directo con nadie, por eso mi familia me dejó un auto en el aeropuerto de Salta. Cuando vi a mi hermano y a mi tío que estaban a unos 30 metros fue algo muy fuerte y difícil de afrontar. Lo mismo me pasó al llegar a Metán, porque no pude abrazar a mis padres, solamente los saludé desde lejos. Directamente me quedé solo en un departamento y acá estoy cumpliendo con la cuarentena", destacó.

El deportista aclaró que no tiene síntomas de coronavirus ni tampoco tuvo contacto con enfermos. "Gracias a Dios estoy muy bien. Sí me dio miedo volar con otras personas, pero necesitaba venir, como lo hago siempre. A la vez estoy contento de poder estar en mi querida ciudad, donde tengo todos mis afectos, aunque tenga que afrontar esta situación", remarcó emocionado.

Se complica cada vez más

Comentó que en la región de Abruzzo, cuando estaba regresando a la Argentina no eran muchos los casos de coronavirus y contó que quedaron suspendidas todas las fechas del ascenso del equipo en el que juega.

"La parte más complicada es al norte. La gente no tomó conciencia rápido de la situación en Italia y después colapsaron los hospitales. Es un tema para preocuparse, pero del que tenemos que ocuparnos cada uno, cumpliendo con todas las indicaciones para evitar que el virus se siga propagando. Para eso la gente debe estar bien informada y no entrar en pánico", dijo Leccese.

"Podemos frenarlo"

Luciano, desde su aislamiento, se mostró confiado en que los argentinos somos capaces de detener el avance del coronavirus. "Después que inicié la cuarentena vino la Policía a controlar al departamento y a hacerme una serie de preguntas, y me parece que actuaron correctamente. Lo que dijeron en Facebook y otras redes sociales, la verdad que no me interesa. Yo soy una persona responsable y jamás pondría en riesgo a mi familia ni al resto de la comunidad", destacó.

Leccese dijo que desde que salió de Roma y hasta que llegó a Metán no tuvo casi contacto con nadie, y aclaró que en el avión del vuelo internacional dejaron asientos libres para evitar justamente eso.

"Quiero agradecer a la Policía y al hospital de Metán, porque vinieron a ver cómo estaba y a corroborar en mi departamento mi estado de salud. No sé quién fue el que habló a las autoridades, pero quiero aclarar que yo no salí a ningún lado y desde que llegué estoy cumpliendo con este aislamiento", sostuvo el futbolista.

Leccese dijo que no regresó por el coronavirus, sino por razones particulares, en un viaje que ya tenía programado.

Sobre la cuarentena dijo que es una experiencia difícil.

"Veo a mis padres y a mis hermanos a quince metros y no los puedo abrazar. Me saludan desde lejos y me dejan la comida a una distancia prudente. No tengo contacto directo con ellos por prevención. Jamás me imaginé viviendo una experiencia como esta, pero estoy tranquilo porque estoy en Metán", describió.

Leccese dijo que siempre regresa a Salta para las fiestas de fin de año. "Esta vez no pude venir para Navidad y ya era una necesidad, porque es difícil estar lejos y uno hace lo que le dice el corazón", remarcó.

El deportista pasa las horas de cuarentena leyendo libros, viendo películas, hablando por teléfono y enviándose mensajes con familiares y amigos.