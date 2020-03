"Quedate en casa", el pedido de la Selección

Algunos jugadores de la Selección argentina y el entrenador, Lionel Scaloni, difundieron un video a través de las redes sociales de la AFA para concientizar sobre la lucha contra el coronavirus con la premisa: "Quedate en casa".

"Hacé caso a las autoridades, al Gobierno y a las autoridades de la salud. Quedate en casa, por vos y por los demás. Vamos a salir de esta", afirmó Scaloni, quien también tiene residencia en Mallorca. Fue el primero de una lista que también integran Sergio "Kun" Agüero, Paulo Dybala (infectado de coronavirus), Giovanni Lo Celso, Nicolás Tagliafico, Lucas Alario, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez.

A su vez, el "Kun" Agüero le envió "un mensaje a todos los argentinos" a los que les pidió que "hagan caso a las autoridades y quedémonos en casa".

Agüero está en Manchester, juega en el City, y en Inglaterra en los últimos días se dio un crecimiento exponencial de la pandemia, ya que solo en Londres hay más de 1.500 casos registrados.

Solo en Italia ya se registraron más de 6.000 muertos, y la región de Lombardía -al norte- fue la más afectada de toda la pandemia, incluso mayor que en China.

Paulo Dybala, quien junto a su novia la cantante Oriana Sabatini -sobrina de la ex tenista Gabriela- tienen el virus Covid-19, también envió su mensaje desde Turín, donde está afectado a la cuarentena. "Les pido que se queden en sus casas, como ha dicho nuestro presidente. La cuarentena es para todos y si queremos que este virus pase, tenemos que respetar la palabra de la gente que más sabe, de los profesionales. Del ministro de la salud. Y de esa manera vamos a ayudar a personas que trabajan en los hospitales, enfermeros, médicos a gente que está buscando la vacuna para combatir este virus", señaló Dybala.

El delantero Lautaro Martínez, quien está en el Inter de Italia, también expresó su opìnión acerca del coronavirus y pidió "por favor que se queden en sus casas. Que seamos responsables, que esto es muy complicado, y entre todos tenemos que ayudar para que esto pase rápido". De esa manera, puntualizó, "vamos a poder volver a hacer nuestra vida de manera habitual, pero para eso tenemos que quedarnos en casa".



De Paul, Tagliafico, Alario y Lo Celso

Por su parte, De Paul -quien milita en el Udinese de Italia- indicó que quería dejar "un mensaje de concientización" y agregó que "es un momento duro, no solo para nuestro país, sino para todo el mundo". "Va a salir todo bien, escuchemos a las autoridades, a los expertos de la salud y aunque tengamos que estar separados, estemos más juntos que nunca que va a estar todo bien", afirmó el ex Racing.

Desde Amsterdam, donde juega en el Ajax, Nicolás Tagliafico pidió "por favor que todos cumplan con la cuarentena", y si bien reconoció "que es muy difícil", agregó que "es por el bien de todos".

El ex River Lucas Alario, en su mensaje, también reconoció que, no solo en Argentina, sino en el mundo entero, "estamos pasando por un momento duro", pero pidió "hacer caso a las autoridades".

"También sé que todos juntos y tirando para el mismo lado, vamos a salir para adelante", expresó Alario, quien se desempeña en el Bayer Leverkusen de la Bundesliga.

En tanto, el mediocampista del Tottenham de Inglaterra, Giovanni Lo Celso, reconoció que "no estamos pasando por un buen momento", pero instó a todos a seguir las instrucciones "de los organismos de salud. Quedate en casa. Hacelo por vos y hacelo por todos".