El Gobierno podría ampliar la cuarentena obligatoria y espera el pico de contagios para abril

La cuarentena se extenderá más allá del 31 de marzo. En el Gobierno están convencidos que es una medida inevitable. “Si en estos primeros quince días logramos que no haya un pico de contagios como en Europa, la cuarentena debe seguir; en cambio, si los resultados no son buenos, con más razón debemos seguir con el aislamiento”, es el razonamiento que baja desde el Ministerio de Salud y que comparte el presidente Alberto Fernández.

Según las estimaciones del área que conduce Ginés González García, se espera que el pico de los contagiados en el país llegue hacia fines de abril y principios de mayo.

Los primeros quince días de cuarentena, que se cumplen el viernes 3 de abril (el decreto presidencial la estableció hasta el 31 de marzo) serán el primer parámetro para conocer el alcance del aislamiento. “Europa tomó las medidas escalonadamente, y las tomó tarde y mal. Aprendimos de los errores de los otros”, grafica un alto funcionario que forma parte de la mesa de contingencia que sigue la evolución del coronavirus en el país. “Tenemos que aguantar para que el virus se propague despacio y nuestro sistema de salud no colapse”, agrega. Según la evaluación de los expertos en el área epidemiológica, la cuarentena debe seguir mucho más allá del 31 de marzo. Una opción sería hasta el 13 de abril, cuando termina Semana Santa, e incluso podría extenderse aún más.

Sin embargo, en el Gobierno evalúan el difícil equilibrio con otras variables, como el brusco parate en la economía, la situación de los trabajadores informales y de los sectores de menores recursos. Luego de los últimos anuncios para aliviar la situación para monotributistas y trabajadores independientes, en el Ejecutivo van a seguir con anuncios económicos en los próximos días. Y seguirán muy de cerca la evolución de la situación social en el Conurbano bonaerense y en las principales ciudades del país. “Esto es día a día”, grafica un ministro.

Preocupaciones en Salud

Desde el Ministerio de Salud trabajan en tres áreas para enfrentar el pico de la pandemia. Por un lado, desde el viernes se descentralizaron en seis laboratorios del interior del país, más allá del Malbrán, para hacer los tests para determinar casos positivos o negativos del virus SARS-CoV-2. La cartera que dirige González García había ordenado la compra al exterior de 52.500 kits, que empezaron a llegar el viernes pasado al país (la primera partida fue de 7.500). En los próximos días, habrá 35 laboratorios habilitados en todas las provincias para tomar y procesar las muestras, luego de haber sido capacitados por el Malbrán. El Estado nacional compró unos 25 equipos nuevos, ya que en muchos laboratorios provinciales el equipamiento estaba sin renovación desde el 2009.

El país contará en total con 65.570 kits (unos 3.000 había repartido la OMS) para hacer los análisis. Justamente, en el Malbrán destacan que en la actualidad se procesan por día unas 300 muestras y que la capacidad instalada les permite multiplicar por tres o cuatro la cantidad de testeos. Otro de los puntos críticos para atender un pico de enfermos por coronavirus es el de las terapias intensivas. Se calcula que en todo el país hay unas 9 mil camas con respiradores (sobre un total de camas de cerca de 150 mil). La idea del Gobierno es llegar a 10 mil camas con respiradores en los próximos días. Con escasas probabilidades de comprar equipos en el exterior, por la alta demanda de los países ricos, el Gobierno le encargó a una empresa cordobesa la compra unos mil respiradores, que calculan estarán listos en el próximo mes. Además, el Presidente le pidió por carta al Gobierno chino el envío de 1.500 respiradores adicionales. El tercer eje que el Gobierno mira con preocupación en cuanto al área de salud tiene que ver con los recursos humanos. Por decreto, el Estado nacional dará 30 mil pesos por mes extra a los médicos y enfermeros para que vayan a trabajar. La cifra busca incentivar a los profesionales de la salud que por temor a contagiarse coronavirus no están cubriendo sus puestos de trabajo. En el sistema de salud argentino, entre públicos y privados, trabajan alrededor de 750 mil profesionales. Pero en medio de esta crisis, el ministerio de Salud maneja cifras altas de ausentismo. Por eso, el gobierno espera que el incentivo económico no debilite el sistema de salud justo cuando se registra un aumento progresivo de los contagios. También desde la cartera de Salud están convocando a estudiantes del último año de enfermería y de medicina. También les solicitaron a los centro de salud, tanto privados como públicos, que desalojen las terapias intensivas para casos que no lo requieran, como la suspensión de las cirugías programadas. Todas las cartas están sobre la mesa. Y el tiempo corre.

