Taxis y remises: Deben llevar solo a los exceptuados

El presidente de la AMT, Marcelo Ferraris, informó nuevas medidas para los choferes de taxis y remises en concordancia con el decreto nacional de necesidad y urgencia 260/2020.

El chofer, antes de que las personas suban, deberá constatar que son pasajeros que están contenidos dentro de las excepciones del decreto nacional. No podrán trasladar pasajeros que no estén dentro de las mismas.

También se realizará un estricto control a los choferes para que cobren de acuerdo a la última tarifa aprobada por la AMT. Serán sancionados aquellos que no respeten dicha tarifa o que sean denunciados por los usuarios.

El artículo 6° del decreto determina que los desplazamientos de “las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales” deberán “limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios”.

El mismo contempla a personal de salud, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.