"No se borra la memoria porque no haya marcha"

La cofundadora de Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas reafirmó ayer que el hecho de que hoy, 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, no pueda realizarse la tradicional marcha en ocasión de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, "no borra la memoria".

"No se borra la memoria el 24 de marzo porque no haya marcha", aseveró la referente de Madres de Plaza de Mayo-

Línea Fundadora en declaraciones formuladas ayer a Télam.

En ese marco, también se refirió a las medidas tomadas por el Gobierno nacional para hacer frente a la pandemia de coronavirus, y aseveró: "No estamos obedeciendo órdenes, sino acatando decisiones inteligentes".

En diálogo con radio Télam, Cortiñas, que ayer cumplió 90 años, sostuvo: "La memoria camina, sigue funcionando y nos convoca a seguir exigiendo verdad y justicia, y a decir no a la impunidad". Y, en ese sentido, afirmó que "no se borra el 24 de marzo porque no haya marcha en la Plaza de Mayo: se hará otro día". Cortiñas aseveró que van a "acatar las buenas medidas que tomó el Gobierno", al referirse al aislamiento obligatorio decretado con el objetivo de frenar el avance del coronavirus, y sostuvo: "Creo que, sacando a esta gente imbécil que hace disparates, el resto de la población lo acata".

"Vamos a demostrar que somos solidarios los argentinos, y acatar sin pensar que estamos obedeciendo órdenes, sino acatando decisiones inteligentes", dijo.

Banco genético

La directora nacional del Banco Nacional de Datos Genéticos, Mariana Herrera Piñero, afirmó que la centralidad en las políticas de memoria, verdad y justicia que impulsa el Gobierno nacional le dan "visibilidad" a la tarea de este organismo que en la actualidad trabaja en la incorporación de "nuevas tecnologías" para identificar a quienes fueron apropiados durante la última dictadura.

"En los últimos cuatro años, nuestra tarea fue bastardeada e ignorada, pero la decisión del presidente Alberto Fernández de considerar a los derechos humanos como la columna vertebral de Argentina, le da un nuevo impulso a las tareas que desempeña el Banco Nacional de Datos Genéticos", dijo. "Volver a privilegiar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia cambia y facilita nuestra tarea que llevamos adelante con la Madres y Abuelas", remarcó.