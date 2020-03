Más de 1.100 demorados por no respetar el aislamiento obligatorio

El Ministerio de Seguridad a través de la Policía de Salta realiza un intenso operativo de seguridad para dar cumplimiento al DNU que establece el aislamiento social, preventivo y obligatorio en resguardo de la salud de la ciudadanía.

El operativo de seguridad desplegado en las 6 Unidades Regionales intensifica la presencia policial en calle mediante patrullajes permanentes, controles vehiculares, y anillos especiales para reducir al máximo la circulación vehicular en avenidas, puentes, rotondas de Salta Capital, y dispositivos similares en el interior provincial.

La Policía en los últimos cuatro días demoró a más de 1.160 personas por incumplir el Decreto de Necesidad y Urgencia en toda la provincia. Se registraron la mayoría de demoras en Salta Capital, Tartagal y Metán.

Se recuerda a la población que sólo pueden circular las personas exceptuadas en el Decreto de Necesidad y Urgencia presentando la certificación correspondiente que acredite su caso particular. Aquellos que no tengan la documentación o no sepan justificar su permanencia en la vía pública serán reportados a las autoridades judiciales correspondientes.

La ciudadanía sólo puede circular para abastecerse de alimentos y medicamentos o en casos de urgencia médica, entre otros particulares exceptuados.